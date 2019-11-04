Найгучніші скандали з MARUV: від Євробачення до "кращої російської співачки"

Українська співачка MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, за такий недовгий час своєї сольної кар'єри в шоу-бізнесі, стала героїнею світських хронік, а також стала найбільш обговорюваною виконавицею в мережі. Спочатку люди обговорювали її сміливий садо-мазо образ і відверто-навмисну сексуальність, ну а потім розмови змістилися вже в іншу площину, що не стосується творчості. Styler зібрав добірку найбільш гучних скандалів з артисткою, яка з'явилася на небосхилі українського шоу-бізнесу в 2018 році.

MARUV і Євробачення

Коли MARUV з'явилася на першому півфіналі відбору Євробачення 2019 про неї заговорили всі. Її виступ з композицією Siren Song викликав великий резонанс. Тоді кліп на YouTube подивилися більше мільйона користувачів. Але, тут спливла важлива деталь про те, що співачка дає концерти в Росії. Це розкрилося після її участі у відборі. Звичайно, артистка тоді вразила суддів своїм екстравагантним образом, вона була у панчохах, жакеті і на височенних шпильках. У той же вечір Анна Корсун дала коментар журналістам про свої гастролі в Росії.

"Кожен вибирає по-своєму, як нести мир. Хтось вибирає зброю, а хтось музику. Це мій спосіб нести мир", - сказала MARUV.

За підсумками фінального відбору співачка перемогла. Притула та інші судді ставили питання конкурсантці, чий же все-таки Крим. На пряме запитання, чи вважає вона Крим українським, Maruv відповіла: "Звичайно, це Україна". Незабаром шанувальників чекав шок. Співачка не поїде на Євробачення представляти Україну. НСТУ і співачка MARUV не підписали угоду щодо участі в Євробаченні 2019 після її перемоги в Національному відборі на пісенному конкурсі.

Сторони так і не прийшли до згоди по ряду причин, а сама зірка сказала, що "не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції політиків".

Концерту не буде!

12 серпня 2019 року співачка, яка активно гастролює в Росії, повинна була виступити під Одесою на фестивалі MUSIC UP FEST. Але виступ не відбувся. У організаторів і артистки різні версії події. Представники Maruv стверджують, що організатори концерту нібито не виконали побутовий і технічний райдери.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

А от у самих організаторів — абсолютно інша версія причини скасування концерту. Вони запевняють, що поселили співачку з командою в готелі в Затоці, але їй нібито не сподобався номер. Зірці запропонували переїхати в будь-які вподобані апартаменти, але вона була непохитна і вимагала компенсацію у 2000 доларів.

"Вона просто "кинула" людей, які її дуже чекали, і, звичайно, мене", — розповів організатор концерту Олександр Предтеча.

MARUV шокує не тільки екстравагантним чином

MARUV стала кращою "російської співачкою"

Ну і вишенькою на торті може послужити остання новина, пов'язана з українською співачкою.

3 листопада зірка отримала премію MTV Europe Music Awards. Після отримання Maruv нагороди деякі ЗМІ написали, що вона стала кращою "російською" співачкою, хоча звичайно ж артистка родом з України. Церемонія нагородження проходила в іспанській Севільї. Цікаво, що продюсер співачки Кирило Фельдман закликав не плутати номінації і не підміняти поняття. Він повідомив, що висунення артиста від телеканалу "MTV Росія" не означає зв'язок з російським телеканалом.

"Ця номінація ніякого відношення до премії російської не має і не має відношення до кращої артистки з Росії", - сказав Фельдман.

MARUV в Севільї (фото: facebook.com/MaruvOfficial)