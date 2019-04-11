Найбагатші і найуспішніші знаки Зодіаку: хто ці щасливчики

Гороскоп найбагатших і найуспішніших знаків Зодіаку підкаже, хто з представників зодіакального кола відрізняється умінням заробити, примножити і зберегти свій капітал. До рейтингу увійшла шістка найпрактичніших знаків на думку астрологів.

№6 Лев

Шістку багатіїв замикають Леви. Їм не потрібні гроші, їм потрібні можливості, які вони надають. А для Лева найголовніше - пускати всім пил в очі. Вони повинні завжди виглядати багатіями: живуть в найпрестижнішому районі міста, обід - тільки в найкращому ресторані, одягаються за останніми трендами сезону (часто це лиш показуха). А все тому що Левам важливіше не бути, а здаватися. Але це тільки спочатку. Леву важливо стати своїм в суспільстві багатіїв, що дасть їм можливість заробити на хлібець з чорною ікрою.

№5 Рак

Рак - рідкісний скупердяй. Якщо запитати у цього представника стихії води, навіщо йому стільки грошей, Рак доволі раціонально відповість: "Мені треба!" І ніхто ніколи не дізнається, навіщо Раку гроші, оскільки свої витрати він не афішує і багатством хвалитися не любить. І тільки коли його скарбничка лопається по швах, вони здатні пожертвувати що-небудь бідним родичам. Але це так, щоб всі знали, який він щедрий і благородний.

Гороскоп найбагатших і найуспішніших знаків Зодіаку (фото: pixabay.com)

№4 Овен

Вони люблять ризикувати. А великі гроші люблять тих, хто любить ризик. Саме тому Овен і великі гроші часто ще в ранній юності укладають міцний союз, щоб жити розкошуючи, поки смерть не розлучить їх. А ось тут і починаються веселощі: спадкоємців у них багато, а ось заповіту вони ніколи не залишають.

№ 3 Козеріг

Щоб розбагатіти, потрібно або більше заробляти, або менше витрачати. Секрет Козерогів полягає в тому, що вони досягли досконалості і в тому, і в іншому. Заробляють вони абсолютно фанатично і не витрачають майже нічого. Ну, а зміст, який сенс витрачати гроші на дурниці, якщо їх можна витратити на навчання, наприклад. Яке допоможе ще більше заробити.

Гороскоп найбагатших і найуспішніших знаків Зодіаку (фото: pixabay.com)

№ 2 Скорпіон

Ці представники вогненної стихії дуже люблять гроші і ненавидять програвати. Заради грошей і місця на життєвому призовому п'єдесталі вони безжально підуть по головах конкурентів і будуть перекусувати чужі хребти, регочучи при цьому. Зі Скорпіонами потрібно бути завжди на чеку.

№ 1 Діва

Перше місце і золоту медаль отримують Діви - ці головні зодіакальні аскети. Статистика говорить, що в списках найбагатших людей світу найбільше представників саме цього знака. Діви - це ті самі мільярдери, які все життя ходять в джинсах за 20 баксів, тому що "ну а що такого, нормальні джинси ж".

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