"Найтитулованішій співачці" Лорак почали скасовувати концерти в Європі

Містами, де Ані Лорак запланувала свої концерти, прокотилася хвиля обурення. Цю артистку в Україні вважають зрадницею, оскільки за пів року вона жодного разу не висловилася проти повномасштабного вторгнення Росії до її рідної країни та продовжує розважати росіян на концертах.

Нещодавно з'явилися афіші її концертів у Празі та кількох міст Німеччини на жовтень, де Лорак назвала себе "найтитулованішою співачкою в Україні". Але це їй не допомогло і концерти почали масово скасовувати.

Як повідомляє "24 канал", ініціативна група української діаспори написала офіційного листа організаторам концертів про недоцільність виступу проросійської співачки у Чехії.

Організатори концерту Лорак у Празі Forum Karlin вже відповіли, що концерт співачки, яка мешкає в Москві, скасовано й афіш уже немає. На їхніх офіційних сайтах зникли анонси концертів Лорак на найближчі місяці.

У Німеччині українська громада запланувала мітинг проти концертів Ані Лорак. В акції протесту приєднуються також українці та німецькі активісти, які постійно проживають у Німеччині та підтримують Україну у її боротьбі проти російського вторгнення.

Концерти Ані Лорак були заплановані у Гамбурзі, Дортмунді та ще 6 містах Німеччини. Перший мітинг проти її концертів відбудеться у Гамбурзі.

З самого початку повномасштабного вторгнення Ані Лорак мовчить. Вони жодного разу не висловили підтримки рідній країні та не висловилися проти російської агресії.

Також відомо, що вона продовжує виступати в Росії й тісно спілкується з російськими артистами, прихильниками Путіна та тими, хто негативно висловлюється про Україну та українців.