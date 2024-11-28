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Одиночество в большом городе. Подборка фильмов о социальной изоляции

Кадр из фильма "Красота по-американски" (фото: Кинорум)
Автор: Любовь Блажко

Посмотрите следующие ленты, посвященные теме одиночества и социальной изоляции. Главные герои в них оказываются в непредвиденных обстоятельствах, сталкиваются с собственными внутренними конфликтами и пытаются найти выход, чтобы улучшить ситуацию.

РБК-Украина (проект Styler) пишет подробнее о лентах, в центре сюжета которых - отчуждение от мира.

"Трудности перевода"

Это история о двух одиноких людях, которые встречаются в Токио. Стареющий актер и молодая жена фотографа находят в разговорах поддержку, и это помогает обоим избавиться от ощущения одиночества.

 

"Она" (Her)

Действия происходят в будущем, где технологии заменят качественные человеческие связи. Одинокий писатель влюбляется в операционную систему с искусственным интеллектом. Данная лента исследует изоляцию в эпоху цифровых технологий.

 

"Реквием по мечте"

Здесь - четыре истории о людях, которые ищут счастья. Но на фоне своих зависимостей они становятся жертвами одиночества и отчуждения. Эта киноработа получилась глубоко эмоциональной и пронзительно реалистичной.

 

"Изгнанник"

А здесь работник FedEx остается один на безлюдном острове после авиакатастрофы. Главный герой сталкивается с физической и эмоциональной борьбой на фоне тотальной изоляции. И эта история наглядно демонстрирует, насколько важными являются социальные связи.

 

"Красота по-американски"

Главный герой по имени Лестер Бернем переживает кризис среднего возраста, одиночество и разочарование в жизни. И это приводит к серии жизненных перемен и трагических последствий.

 

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