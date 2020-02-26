Самопідпал під Офісом Зеленського здійснив ветеран АТО: несподівані подробиці НП

Самопідпал під Офісом президента влаштував мешканець села Новоселівка під Сумами - чоловік 26 лютого розповів, що такими відчайдушними діями мав намір привернути увагу громадськості до проблеми "корупції та безвладдя".

Як розповіли в ОПУ, постраждалий був госпіталізований із численними опіками, медики надають йому необхідну допомогу.

Зазначається, що чоловік не брав участь у мітингу медпрацівників, який відбувся сьогодні під будівлею Офісу президента.

Представники "поліції діалогу" розповіли з посиланням на слова очевидців НП, що потерпілий раніше служив на Донбасі в зоні проведення бойових дій. Про це передає УНН.

Після того, як на чоловікові загорівся одяг, його відразу ж кинулися гасити присутні на мітингу. Потім йому допомогли піднятися на ноги.

Чоловік знаходиться в свідомості та вже пояснив причини, які спонукали його облити себе бензином і підпалити на очах у всіх в центрі столиці. Олександр Бурлаков каже, що в сільрада із Держгеокадастром нібито відібрали у нього земельну ділянку, а влада на його скарги не реагують. Про це повідомляє ТСН.

"Нам не дали паї, вони вкрали всі документи. І не дали паї, зробили з нас людей запасу. І вони на цьому наживаються", - обурюється потерпілий.

Також чоловік розповів, що приїжджає в ОПУ не вперше, але без результатів.

"Кабінетне щурництво не дає вирішувати наші питання. Немає закону. У них закон - це гроші. Я неодноразово звертався. Я не бачу виходу, тому я так і вчинив", - наголосив Олександр.

Чоловік здійснив самопідпал під Офісом президента (Фото: informator.press)

Також чоловік каже, що нікому не заподіював шкоди і не став чинити гріха.

"Я просто хочу, щоб мене почули і все", - зазначив Олександр.

У сільраді кажуть, що мова йде про 700 га, які не належать громаді, а перебувають у державній власності, й нині земля в оренді у приватного підприємства до 2023 року. На паї претендують близько 15 людей, і серед них - Бурлаков.

Відео жахливої події можна переглянути за цим посиланням.

Чоловіка відвезли в Київській опіковий центр. Лікар повідомив, що він в операційній, стан важкий.

Раніше представник ДСНС Олександр Макушенко розповів "РБК-Україна", що в результаті НП вдалося не допустити серйозних ушкоджень. Постраждалого передали медикам. У ДСНС також підтвердили, що йому викликали швидку допомогу.