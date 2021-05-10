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У літаку до Домінікани жорстоко побили українку: роздряпали обличчя і відкусили ніготь

Новость на русском → Понеділок 10 травня 2021 09:42
У літаку до Домінікани жорстоко побили українку: роздряпали обличчя і відкусили ніготь Фото: У літаку до Домінікани побили українку (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Людмила Жукова

У літаку авіакомпанії Azur Air, який прямував з Києва до Домінікани, стався конфлікт між пасажирами. В результаті одній жінці роздряпали обличчя і відкусили ніготь.

Про це повідомив у своєму Instagram блогер Андрій Трушковський.

Все сталося 8 травня. Він перебував у компанії постраждалої дівчини Юлії та її чоловіка Костянтина.

Трушковський повідомив, що конфлікт почався через те, що чоловік Юлії відсунув своє крісло, що нібито не сподобалося подружній парі, яка сиділа ззаду.

"Костя з Юлею спали. Дитина ззаду почала бити по сидінню Юлі, Костя просто попросив, щоб вона цього не робила. У наступний момент Костя встав і пішов в туалет, а коли повернувся, сів на своє крісло і відкинув його. Жінка (яка сиділа ззаду - Ред) не Костю почала дубасити, а Юлю, яка спала, і х**рити її в крісло. Потім роздряпала їй обличчя, погризла руку і відкусила ніготь", - розповів Трушковський.

До слова, мова йде про рейс Qu4489 "Бориспіль – Ла Романа".

У літаку до Домінікани жорстоко побили українку: роздряпали обличчя і відкусили ніготь

У літаку до Домінікани жорстоко побили українку: роздряпали обличчя і відкусили ніготь

Скріншот (instagram.com/stories/trushkovskiy)

Як ми писали раніше, в аеропорту міста Денвер, США, сім'ю мандрівників зняли з рейсу через те, що їх дворічна дочка відмовилася надіти маску.

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