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В самолете в Доминикану жестоко избили украинку: расцарапали лицо и откусили ноготь

Новина українською → Понедельник 10 мая 2021 09:42
В самолете в Доминикану жестоко избили украинку: расцарапали лицо и откусили ноготь Фото: В самолете в Доминикану избили украинку (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Людмила Жукова

В самолете авиакомпании Azur Air, который направлялся из Киева в Доминикану, произошел конфликт между пассажирами. В результате одной женщине расцарапали лицо и откусили ноготь.

Об этом сообщил в своем Instagram блогер Андрей Трушковский.

Все произошло 8 мая. Он находился в компании пострадавшей девушки Юлии и ее мужа Константина.

Трушковский сообщил, что конфликт начался из-за того, что муж Юлии отодвинул свое кресло, что якобы не понравилось супружеской паре, которая сидела сзади.

"Костя с Юлей спали. Ребенок сзади начал бить по сидению Юли, Костя просто попросил, чтобы он этого не делал. В следующий момент Костя встал и пошел в туалет, а когда вернулся, сел на свое кресло и откинул его. Женщина (которая сидела сзади – Ред) не Костю начала дубасить, а Юлю, которая спала, и х**рить ее в кресло. Потом расцарапала ей лицо, погрызла руку и откусила ноготь", – рассказал Трушковский.

К слову, речь идет о рейсе Qu4489 "Борисполь – Ла Романа".

В самолете в Доминикану жестоко избили украинку: расцарапали лицо и откусили ноготь

В самолете в Доминикану жестоко избили украинку: расцарапали лицо и откусили ноготь

Скриншот (instagram.com/stories/trushkovskiy)

Как мы писали ранее, в аэропорту города Денвер, США, семью путешественников сняли с рейса из-за того, что их двухлетняя дочь отказалась надеть маску.

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