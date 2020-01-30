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Літак з України екстрено сів у Москві: підозрюють теракт

STYLERЖиття    30.01.2020 - 14:31
Літак з України екстрено сів у Москві: підозрюють теракт
Аеропорт Домодєдово (Колаж РБК-Україна)

Екіпаж літака повідомив, що на борту нештатна ситуація

В російському аеропорту Домодєдово екстрено сів борт, який виконував рейс з українського міста Сімферополь в столицю Росії. За попередніми даними, причиною екстреної посадки літака – позаштатна ситуація на борту.

Борт S7 AirBus A-321, який летів з Криму, Україна в Москву екстрено сів в аеропорту Домодєдово через загрозу терористичного акту. Пілоти літака повідомили, що на борту нештатна ситуація і прийняли рішення посадити літак.

Як повідомляють російські ЗМІ, одна з пасажирок почала погрожувати підірвати себе і весь літак. Екіпаж лайнера повідомив диспетчерам про критичну ситуацію. Дозвіл на посадку їм видали.

"Прямо зараз літак S7 відправляється на стоянку. За попередньою інформацією, на місці вже знаходиться оперативна група", - йдеться в повідомленні.

На борту літака перебуває 195 осіб. Після приземлення літак відбуксирували на стоянку. В аеропорту оголосили заборону на вильоти інших літаків, внаслідок чого на смугах Домодєдово утворилася пробка з літаків.

"Попередньо, екіпаж доповів наземним службам, що одна з пасажирок встала в проході, взяла в руки сумку і заявила, що всередині – бомба. Поки що жодних вимог вона не пред'явила. Вона продовжує стояти в проході та відмовляється сідати на місце", - розповіли деталі в Telegram-каналі Baza.

Пізніше стало відомо, що ім'я пасажирки - Антоніна Полодіянцева. Їй 35 років і вона переборщила з алкогольними напоями. Жінку затримали, а пасажирів почали випускати з літака.

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