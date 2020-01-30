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Самолет из Украины экстренно сел в Москве: подозревают теракт

STYLERЖизнь    30.01.2020 - 14:31
Самолет из Украины экстренно сел в Москве: подозревают теракт
Аэропорт Домодедово (Коллаж РБК-Украина)

Экипаж самолета сообщил, что на борту нештатная ситуация

В российском аэропорту Домодедово экстренно сел борт, который выполнял рейс из украинского города Симферополь в столицу России. По предварительным данным, причина экстренной посадки самолета – внештатная ситуация на борту.

Борт S7 AirBus A-321, который летел из Крыма, Украина в Москву экстренно сел в аэропорту Домодедово из-за угрозы террористического акта. Пилоты самолета сообщили, что на борту нештатная ситуация и приняли решение посадить самолет.

Как сообщают российские СМИ, одна из пассажирок начала угрожать взорвать себя и весь самолет. Экипаж лайнера сообщил диспетчерам о критической ситуации. Разрешение на посадку им выдали.

"Прямо сейчас самолет S7 отправляется на стоянку. По предварительной информации, на месте уже находится оперативная группа", - говорится в сообщении.

На борту самолета находится 195 человек. После приземления лайнер отбуксировали на стоянку. В аэропорту объявили запрет на вылеты других самолетов, вследствие чего на полосах Домодедово образовалась пробка из самолетов.

"Предварительно, экипаж доложил наземным службам, что одна из пассажирок встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что внутри – бомба. Пока никаких требований она не предъявила. Она продолжает стоять в проходе и отказывается садиться на место", - рассказали детали в Telegram-канале Baza.

Позже стало известно, что имя пассажирки - Антонина Полодиянцева. Ей 35 лет и она переборщила с алкогольными напитками. Женщину задержали, а пассажиров начали выпускать из самолета.

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