Найзворушливіше відео дня: глухий 9-місячний хлопчик вперше почув тата і маму

На відео видно, як захоплений малюк пристосовується до нових звуків світу, сяючи на руках у своєї мами, і тягнеться до неї за ласкою, поки батьки з ним розмовляють.

29-річній Ешлі та 30-річному Захарі Коллі довелося вивчити мову жестів, щоб спілкуватися з синочком протягом більшої частини його раннього життя.

6 грудня хлопчик у Дитячій лікарні дочок короля (Норфолк, штат Вірджинія) пройшов операцію з кохлеарної імплантації, а незадовго до католицького Різдва відбулася друга фаза лікування - були прикріплені зовнішні частини пристроїв, і Еверетт, нарешті, вперше зміг чути своїх батьків.

На ролику показано, як сяючий хлопчик дивиться на матір і нахиляється до неї, коли вона каже: "Привіт". Потім дитина радісно посміхається та обіймає маму, а батько запитує: "Еверетт, ти чуєш маму? Ти чуєш мене?.. Так, я з тобою розмовляю".

Мати-домробітниця Ешлі також зізнається, що син, як їй здається, більше реагує саме на голос тата, і "коли він чує це і йде до мене за ласкою - це прекрасно".

Крім Еверетта, який народився в лютому, сім'я виховує також ще трьох дітей: семирічного Абеля, п'ятирічну Грейсон і трирічного Джоела.

Коли наймолодша дитина з'явилася на світ, тести медиків на слух для новонароджених він не пройшов. Спочатку батьки вирішили, що це могло статися через рідину у вухах немовля, і не сильно занепокоїлися.

Але через місяць перевірку повторили - знову з негативним результатом. Потім лікарі провели тест слухового мозку, і констатували, що у нього глибока втрата слуху.

Батьки не зневірилися, вивчили мову жестів, а потім вирішили зробити операцію з кохлеарної імплантації - коли невеликий електронний пристрій поміщається під шкіру за вухом і підключається до зовнішнього мікрофона. Тепер хлопчик дізнався, як звучить голос батьків, своїх братів і сестрички, та світ навкруги.

Відео: 9-місячний хлопчик після операції вперше зміг почути голос батьків