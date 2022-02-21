Найсильніша дзеркальна дата в році: що суворо заборонено робити 22.02.2022

22 лютого 2022 року нас чекає унікальна дзеркальна дата, яка вважається найсильнішою в році. Енергетично потужний день здатний як вирішити багато наших проблем, виконати мрії і бажання, так і навпаки - нашкодити. Важливо пам'ятати, як не можна себе вести в цей день.
Що заборонено робити 22 лютого-читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
22.02.2022 - особливий день ще й тому, що це дата-паліндром - вона читається однаково з обох сторін. За останні тисячу років таких дат було всього 60.
Астрологи і нумерологи кажуть, що в цей день потрібно загадувати бажання, планувати доленосні речі. Адже цей день може принести вам неймовірну удачу.
Експерти радять 22 лютого бути гранично уважними і стежити за будь-якими знаками Всесвіту.
"Саме в дзеркальну дату ваші слова, емоції і вчинки будуть повертатися до вас, подібно дзеркалу відбиватися на вас або ваших близьких. Тому геть зневіру, заздрість, злобу та інші, що руйнують вас почуття", - говорить астролог Вікторія.
Вважається, що цей день - найкращий в 2022 році, щоб загадувати заповітне бажання. Найвдаліший час о 22:22.
У цей день можна:
Раніше ми писали, як носити червону нитку на зап'ясті, щоб оберіг дійсно захищав.