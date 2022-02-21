Найсильніша дзеркальна дата в році: що суворо заборонено робити 22.02.2022

Чому ця дата особлива

22.02.2022 - особливий день ще й тому, що це дата-паліндром - вона читається однаково з обох сторін. За останні тисячу років таких дат було всього 60.

Астрологи і нумерологи кажуть, що в цей день потрібно загадувати бажання, планувати доленосні речі. Адже цей день може принести вам неймовірну удачу.

Експерти радять 22 лютого бути гранично уважними і стежити за будь-якими знаками Всесвіту.

Що не можна робити в дзеркальні дати

Лаятися, ревнувати, конфліктувати - це дуже небезпечно, адже негативний посил у Всесвіт може вам нашкодити в майбутньому.

Бажати зла зопалу - може обернутися проти бажаючого.

Проявляти негатив, агресію, ображати людей, особливо близьких - все це може повернутися в стократному розмірі.

Загадувати бажання, які гойдаються інших людей або спрямовані на щось погане.

"Саме в дзеркальну дату ваші слова, емоції і вчинки будуть повертатися до вас, подібно дзеркалу відбиватися на вас або ваших близьких. Тому геть зневіру, заздрість, злобу та інші, що руйнують вас почуття", - говорить астролог Вікторія.

Загадуйте бажання і робіть тільки хороше в цей день

Вважається, що цей день - найкращий в 2022 році, щоб загадувати заповітне бажання. Найвдаліший час о 22:22.

У цей день можна: