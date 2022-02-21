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Найсильніша дзеркальна дата в році: що суворо заборонено робити 22.02.2022

Автор: Світлана Мащенко

22 лютого 2022 року нас чекає унікальна дзеркальна дата, яка вважається найсильнішою в році. Енергетично потужний день здатний як вирішити багато наших проблем, виконати мрії і бажання, так і навпаки - нашкодити. Важливо пам'ятати, як не можна себе вести в цей день.

Що заборонено робити 22 лютого-читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Чому ця дата особлива

22.02.2022 - особливий день ще й тому, що це дата-паліндром - вона читається однаково з обох сторін. За останні тисячу років таких дат було всього 60.

Астрологи і нумерологи кажуть, що в цей день потрібно загадувати бажання, планувати доленосні речі. Адже цей день може принести вам неймовірну удачу.

Експерти радять 22 лютого бути гранично уважними і стежити за будь-якими знаками Всесвіту.

Що не можна робити в дзеркальні дати

  • Лаятися, ревнувати, конфліктувати - це дуже небезпечно, адже негативний посил у Всесвіт може вам нашкодити в майбутньому.
  • Бажати зла зопалу - може обернутися проти бажаючого.
  • Проявляти негатив, агресію, ображати людей, особливо близьких - все це може повернутися в стократному розмірі.
  • Загадувати бажання, які гойдаються інших людей або спрямовані на щось погане.

"Саме в дзеркальну дату ваші слова, емоції і вчинки будуть повертатися до вас, подібно дзеркалу відбиватися на вас або ваших близьких. Тому геть зневіру, заздрість, злобу та інші, що руйнують вас почуття", - говорить астролог Вікторія.

Загадуйте бажання і робіть тільки хороше в цей день

Вважається, що цей день - найкращий в 2022 році, щоб загадувати заповітне бажання. Найвдаліший час о 22:22.

У цей день можна:

  • починати нові стосунки,
  • запускати бізнес,
  • будувати плани на майбутнє,
  • грати весілля,
  • робити пропозицію руки і серця,
  • зізнаватися в коханні.

Раніше ми писали, як носити червону нитку на зап'ясті, щоб оберіг дійсно захищав.

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