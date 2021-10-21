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COVID-вакцинація небезпечна для алергіків? У МОЗ дали чітку відповідь

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Четвер 21 жовтня 2021 12:44
COVID-вакцинація небезпечна для алергіків? У МОЗ дали чітку відповідь Колаж РБК-Україна: У МОЗ дали відповідь, чи небезпечна вакцинація від коронавірусу для людей з алергією
Автор: Світлана Мащенко

Коли постає питання про вакцинацію від коронавірусу, у деяких категорій людей постає питання - чи безпечно це. До таких, зокрема, належать алергики. Чи можна людям, схильним до алергічних реакцій, імунізуватися від COVID - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це розповіли в Національній службі здоров'я України, що підпорядковується МОЗ.

Медики впевнені, якщо алергія не пов'язана безпосередньо з реакцією на щеплення, то вакцинуватися - безпечно.

"Алергія - це реакція імунної системи на алерген, а науці наразі відомо понад 20 тисяч алергенів, не кожен із них викликає реакцію в кожної людини з алергією. Тому якщо ваша алергія не пов’язана з реакцією на щеплення, то вакцинуватися обов'язково треба", - заявили в МОЗ.

Протипоказанням до вакцинації не є алергія на:

  • їжу,
  • домашніх тварин,
  • отруту,
  • фактори довкілля,
  • латекс,
  • пероральні ліки тощо.

Алергійний риніт також не впливає на щеплення, з ним можна спокійно вакцинуватися.

А якщо ви не знаєте, які саме алергени викликають реакцію, варто ознайомитися зі складом вакцини.

Це можна зробити за посиланнями тут і тут. Або ж запитати у медпрацівників у місці вакцинації.

"Якщо маєте алергію на один із компонентів, то вам не варто щепитися цією вакциною", - додали у відомстві.

Раніше лікар розповіла, чому вакциновані українці продовжують заражатися коронавірусом, і як цьому запобігти.

Нагадаємо, що на 21 жовтня в Україні абсолютний антирекорд по коронавірусу. За останню добу захворіло 22 415 осіб, померло 546 осіб.

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