COVID-вакцинація небезпечна для алергіків? У МОЗ дали чітку відповідь
Коли постає питання про вакцинацію від коронавірусу, у деяких категорій людей постає питання - чи безпечно це. До таких, зокрема, належать алергики. Чи можна людям, схильним до алергічних реакцій, імунізуватися від COVID - читайте нижче в нашому матеріалі.
Про це розповіли в Національній службі здоров'я України, що підпорядковується МОЗ.
Медики впевнені, якщо алергія не пов'язана безпосередньо з реакцією на щеплення, то вакцинуватися - безпечно.
"Алергія - це реакція імунної системи на алерген, а науці наразі відомо понад 20 тисяч алергенів, не кожен із них викликає реакцію в кожної людини з алергією. Тому якщо ваша алергія не пов’язана з реакцією на щеплення, то вакцинуватися обов'язково треба", - заявили в МОЗ.
Протипоказанням до вакцинації не є алергія на:
- їжу,
- домашніх тварин,
- отруту,
- фактори довкілля,
- латекс,
- пероральні ліки тощо.
Алергійний риніт також не впливає на щеплення, з ним можна спокійно вакцинуватися.
А якщо ви не знаєте, які саме алергени викликають реакцію, варто ознайомитися зі складом вакцини.
Це можна зробити за посиланнями тут і тут. Або ж запитати у медпрацівників у місці вакцинації.
"Якщо маєте алергію на один із компонентів, то вам не варто щепитися цією вакциною", - додали у відомстві.
Раніше лікар розповіла, чому вакциновані українці продовжують заражатися коронавірусом, і як цьому запобігти.
Нагадаємо, що на 21 жовтня в Україні абсолютний антирекорд по коронавірусу. За останню добу захворіло 22 415 осіб, померло 546 осіб.