Після цукру і жіночих прокладок в РФ почала закінчуватися сіль. Фото і відео

Так, десь там в Тайзі в магазинах сіль тепер продають не більше, як один кілограм в одні руки.

Відзначимо, що брак продуктів посилюють і самі панікери-росіяни, змітаючи все з полиць в очікуванні дефолту.

Раніше в РФ постало питання кризи з гігієнічними жіночими прокладками. Умілі ділки скуповують їх в магазинах, щоб продати в 2-3 рази дорожче.

Схоже, росіянкам скоро доведеться згадати бабусині методи: ганчірочки, марлі-ватки. Звичайно ж, це все потрібно буде кожен раз прати, бо не напасешся.

"Сучасні інвестиції орків виглядають так: прокладки, туалетний папір, презервативи, папір А4 і цукор", - підписано фото чоловіка, який стоїть у черзі до каси з візком, навантаженим добром.

Ось так виглядають полки з прокладками в Москві.