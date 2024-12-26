Сагайдачная впервые показала своего возлюбленного, от которого родила дочь (фото)

Анна Сагайдачная показала своего возлюбленного

На одном из снимков можно увидеть, как актриса вместе с избранником и малышом сидят за праздничным столом. Лицо мужчины не видно, однако можно увидеть, что он обнимает Анну, осторожно наклонился к ней и ребенку. Сагайдачная держит на руках кроху и нежно целует ее. Семья позирует на фоне праздничной елки.

Анна Сагайдачная показала своего нового возлюбленного (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

На другом фото можно увидеть старшего сына Сагайдачной от первого брака - Тимура. Мальчик родился в браке знаменитости с Евгением Третьяком, но летом этого года Сагайдачная объявила об их разводе, хотя разошлись они раньше.

Сын Сагайдачной Тимур (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Что касается ее новых отношений, то селебрити не стала скрывать, что они начались в ее жизни внезапно, а потому новость о второй беременности стала для фанов настоящей неожиданностью. Анна не спешит делиться подробностями об избраннике, однако отмечала в интервью, что как только захочет полностью представить его публике и рассказать больше, то обязательно сделает это.

На других праздничных фото можно также увидеть Тимура возле елки и подарков, рождественский стол с цветами и традиционной кутьей, а также маму звезды на прогулке с маленькой внучкой.

"Целуйте и цените. Поздравляю вас, мои дорогие люди, с Рождеством Христовым! От всего сердца желаю вам и вашим семьям Божьей защиты и любви", - написала в публикации Сагайдачная.

Анна Сагайдачная показала праздничные фото (фото: instagram.com/annasagaidachnaya) Анна Сагайдачная показала праздничные фото (фото: instagram.com/annasagaidachnaya) Анна Сагайдачная показала праздничные фото (фото: instagram.com/annasagaidachnaya) Анна Сагайдачная показала праздничные фото (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Что известно об Анне Сагайдачной

35-летняя актриса с детства увлекалась музыкой и танцами. Окончила музыкальную школу, а впоследствии начала учиться актерству. Перед тем как стать кинозвездой, работала некоторое время аниматором. Играла в сериале "Крепостная" и других известных украинских проектах.