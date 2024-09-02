Садово-огородные работы в сентябре: что нужно сделать в начале сезона

Обычно начало осени - период урожаев, которые необходимо вовремя собрать. Продолжают понемногу готовить растения к зиме, кроме этого, сажают новые растения - как сменную культуру, так и для быстрого урожая.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что необходимо сделать на огороде и в саду в сентябре.
Большая часть огородных работ в сентябре - сбор урожая. Однако это не единственное, что следует сделать в начале сезона.
Сбор урожая
Сентябрь - важный месяц для сбора урожая картофеля, свеклы и моркови до начала периода дождей. Плоды обязательно просушите в прохладном месте.
К тому же собирают кабачки, тыквы, позднеспелые огурцы, а также томаты. Если помидоры еще зеленые, их советуют оставить в светлом теплом месте, чтобы они созрели. Кроме этого, собирают сельдерей, пастернак, петрушку и другую зелень.
Посадка овощей и трав
В начале осени все еще можно высадить некоторые овощи, выбирая те, срок созревания которых составляет 30-60 дней, в частности:
Из зелени в сентябре можно посадить следующие растения, которые могут дать 2-3 урожая за сезон:
Кроме этого, в сентябре можно посадить пряности, например озимые растения: базилик, розмарин, мяту, кинзу. Также сажают мелиссу и эстрагон.
Внести удобрения
В начале осени грядки готовят к зиме и предстоящему сезону. Сначала участок необходимо перекопать, а затем внести удобрения.
Что делают на огороде в сентябре (иллюстративное фото: Freepik)
Для того чтобы повысить кислотность почвы, осуществляют известкование, внося доломитовую муку или золу. Для грядок достаточно 500 г удобрений на 1 кв. м. Для участков под плодовыми деревьями следует увеличить количество удобрений до 2 кг.
Однако, если почва истощена, сначала необходимо посадить растения-сидераты.
Хотя работ в саду в сентябре значительно меньше, чем летом, для того чтобы растения хорошо пережили зиму, им необходим правильный уход до наступления холодов.
Собрать плоды
Чтобы урожай не пропал, груши и яблоки необходимо собрать в соответствии с их созреванием - но груши следует снимать за несколько дней до зрелости. Чтобы фрукты дольше хранились, их советуют срывать руками, оставляя плодоножку.
Заготовить черенки
Чтобы размножить растение методом черенкования, заготовить черенки следует в сентябре. Впрочем, для размножения подходят черенки смородины, а вот черенки из плодовых деревьев используют для прививания весной.
Посадить осенние цветы
В сентябре можно посадить некоторые виды устойчивых к погодным условиям растений - дельфиниумы, ирисы и флоксы. Также сажают луковицы ранних первоцветов и нарциссов.
В сентябре можно посадить многолетние растения (иллюстративное фото: Freepik)
Выкопать луковицы растений
Луковицы гладиолусов рекомендуют выкопать, высушить и переложить в сухое место для хранения. К тому же убирают бегонию, сохраняя посадочный материал в горшках в прохладном месте.
Провести обрезку
Кустарники малины, крыжовника и смородины, а также стебли пионов, нужно подрезать, удаляя больные, поврежденные или сухие ветви. Пионы рекомендуют обработать от грибковых заболеваний.
Создать лунки и укоренить саженцы
В сентябре продолжают сажать молодые растения, в частности хвойные и плодовые культуры и декоративные кустарники. Молодые саженцы обязательно нужно подвязать к колышку - тогда опора поможет им удержаться при сильном ветре осенью и зимой.
Кроме того, нужно успеть пересадить землянику в сентябре, чтобы растение успело укорениться до заморозков.
Побелить деревья
Чтобы оградить деревья от вредителей и действия ультрафиолета, ствол необходимо побелить известью. Хотя эту процедуру делают и весной, считается, что осенняя эффективнее.
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При написании материала использовались следующие источники: ДімСадГород, Agromarket, VseRoste.