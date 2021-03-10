У садку привселюдно принизили дитину: Зеленський втрутився в гучний скандал

Також чиновник опублікував фото, як 5-річній Маргариті влаштували екскурсію по кабінету голови облдержадміністрації, а також передали подарунки.

Допомагав дівчинці виносити коробки її тато - Ігор Лесько (блогер Горний Уарабей), який і поскаржився напередодні в мережі на кричущий випадок у садочку №42 "Перлинка". Чоловік розповів, що його дочку вихователі не тільки залишили без подарунка, але і надіслали йому фото, як дівчинка сидить сама, а інші діти грають з новими іграшками.

У Чернівцях в дитячому саду цинічно принизили дитину (фото: Горний Уарабей/Facebook)

Цей випадок викликав у суспільстві обурення і спровокував гучний скандал.

"Коли через черствість дорослих п’ятирічній Маргариті у садочку не дісталося на свято рівноправ'я жінок подарунка, це випадок для оцінки чернівецьких міських керівників.А сьогодні Маргарита отримала презент від президента України і розповіла по секрету про свої мрії. Нехай вони здійсняться, а про рівність прав ми дбатимемо не лише у святковий день", - написав Осарчук.

Дівчинці в Чернівцях після скандальної історії в садку голова ОДА вручив подарунки від Зеленського (фото: facebook.com/SergiiOsachuk)

Також стало відомо, що виховательці вже оголосили догану.

Після скандального випадку управління освіти міської ради звернулося до Нацполіції - просять розглянути ситуацію щодо можливого булінгу.