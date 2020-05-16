Ринок авто в Україні: як зміняться ціни після карантину в 2020 році

Пандемія коронавірусу продовжує бушувати в багатьох країнах, в тому числі й в Україні. Однак частину карантинних обмежень вже почали знімати та повертатися до звичного укладу життя. Фахівці в коментарі для Styler розповіли, що чекає на український авторинок після карантину і як зміняться ціни на автомобілі у другій половині 2020 року.

Як розповіли у Федерації автопрому України, ціни на авто впали практично в усіх країнах Європи. Попит на авто в деяких країнах знизився до 80-90%.

"Інтерес споживачів до купівлі авто знизився в світі в цілому, але все ж не зник зовсім. В Україні спад був досить очікуваним. Продажі авто досягли 3604 одиниць, що на 48% менше продажу в квітні 2019. Але падіння не було таким шокуючим, як в європейських країнах, де продажі впали на 80-90% (наприклад, в Іспанії). Тим не менш, падіння продажів мають значний вплив на операційну діяльність автомобільних дилерів та імпортерів, хоча є надія, що відкладений попит зіграє свою роль", - розповіла Дарина Закалюжная.

Експерти прогнозують суттєві знижки на автомобілі найближчим часом, через те, що склади зараз повністю заповнені.

"Вже зараз багато автомобільних дилерів та центрів проводять розпродаж автомобілів зі складу зі знижками, щоб уникнути затоварення складу. Подальша цінова політика на нові авто не в останню чергу буде залежати від розвитку ситуації з розповсюдженням вірусу, адже цей фактор безпосередньо впливає на споживчий попит населення і на загальну економічну ситуацію. Неможливість діяти в традиційному форматі спровокувала швидкий перехід на онлайн-формати (онлайн-продаж, конфігурація, оформлення тощо). Фактично вірус дав поштовх переходу автомобільної індустрії в цифровий формат і зміну акцентів. Автомобільний бізнес активно пристосовується до нових умов. В світовій автомобільній галузі сформувалися основні тренди, які закладають основу концепції дилерських центрів майбутнього: онлайн стік, конфігуратор онлайн, таргетована розсилка в месенджерах, мінімізація паперової роботи і роботи каси, персоналізований підхід, онлайн черга і запис на тест-драйв тощо. Впевнені, що тенденція до диджитализации процесу продажів, для якої COVID-19 став каталізатором, буде розвиватися і далі", - відзначили у Федерації автопрому України.

Як розповів для Styler фахівець з підбору та аналізу авто Максим Іванцов, на ринку зараз спостерігається сценарій відкладеного попиту і сплеск варто чекати до осені.

"Щодо цін на б/у авто – поки спостерігається реалізація сценарію відкладеного попиту на ринку. Те, що при звичайних умовах купили б протягом квітня (традиційно піковий місяць на українському авторинку) будуть купувати зараз. Згідно з моїми спостереженнями, кількість людей, які через карантин відмовилися від планів покупки вживаного авто - не таке вже й значне, десь до 10% від загальної кількості потенційних покупців. Що стосується нових авто - ситуація досить неоднорідна, все залежить від імпортерів, їх запасів на складах та облікової політики, а в подальшій перспективі - від готовності і можливості виробника до дотацій для власних імпортерів. Автомобілі з Європи зараз майже не ввозять - коронакризис тут має значний вплив. Мій прогноз по ринку після коронакризиса такий: перший місяць-півтора після відновлення роботи сервісних центрів буде сплеск переоформлень, потім - літнє затишшя, а восени - рівень продажів на вторинному ринку знову досягне торішніх показників, можливо з незначною корекцією у бік зменшення", - пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні можуть з'явитися дешеві автомобілі з Європи та США.