"Спасал лишь маленький котенок". Журналистка рассказала, как пережила обстрел вокзала в Херсоне

26 декабря российские оккупанты совершили массированный обстрел Херсона, в пределах которого ударили по железнодорожному вокзалу города . Главный редактор Reporters Маричка Паплаускайте была там в момент атаки и рассказала, что помогло ей выжить.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает историю журналистки со ссылкой на ее публикацию в социальной сети Facebook.

Предыстория

Маричка Паплаускайте рассказала, что приехала в Херсон утром 26 декабря 2023 года тем же поездом, четыре вагона которого россияне уничтожили вечером.

Свой день журналистка провела в компании начальницы вокзала - отважной пани Аллы Лопаты. За это время женщины насчитали пять или шесть воздушных тревог.

"Тревоги в Херсоне раздаются одна за другой... Каждый раз по сигналу, а то и перед ним слышались все более близкие взрывы. Несколько раз мы спускались в подвал, где сотрудники вокзала рассказывали о своих буднях в оккупации", - вспомнила рассказчица.

Обстрел вокзала

Женщина рассказала, что за 45 минут до отправления обратного поезда в Киев, те же четыре вагона вернулись на херсонский перрон из Николаева (где ждали в течение дня). На вокзал начали сходиться пассажиры и в это время начался обстрел.

"Мы сбежали в укрытие, когда произошло первое попадание. Такого громкого взрыва я до сих пор не слышала: с потолка подвала сыпалось, стены двигались", - вспомнила свидетельница событий.

Она уточнила, что пассажиры тоже успели спрятаться в подвале.

"И мы сидели там все вместе следующие полтора часа и считали следующие прилеты. Двух полицейских, раненых обломками, когда они помогали пассажирам спрятаться, перевязали", - отметила женщина.

Паплаускайте добавила, что с ними в укрытии находился также иностранный волонтер, у которого, судя по всему, было сломано ребро.

"Но он просил не обращать на него внимание и просто тяжело дышал, истекая потом. Впоследствии медики помогли, как могли, и ему", - уточнила она и добавила, что один полицейский, к сожалению, погиб.

"Миссия", которая помогла

Журналистка призналась, что впервые за время войны действительно думала, "что вот прямо сейчас могу умереть".

"От этих мыслей спасал только маленький котенок - вислоухая Ляля, которую начальнице вокзала подарили на Николая. Мне выпала миссия его стеречь, пока хозяйка принимала трудные решения: что делать с людьми и когда им будет безопасно выйти из укрытия. Этого никто не знал", - объяснила она.

Женщина вспомнила, что при обстреле котенок мяукал, играл и пугался вместе с людьми.

"Успел даже несколько раз вздремнуть, а я чувствовала в руках его тепло и за него держалась", - рассказала редактор.

Во время обстрела (фото: facebook.com/marichka.paplauskaite)

Последствия обстрела

По словам женщины, никто из находившихся внизу в укрытии не знал, что происходит наверху. Но подозревали, что все плохо.

"Когда немного стихло, кто-то пошел в разведку. Новости неутешительные - вокзал разбит, ни одного уцелевшего окна, все вагоны и локомотив уничтожены", - вспомнила журналистка.

Пассажирам сообщили, что за ними приедут автобусы, которые отвезут всех в Николаев. Подниматься наверх людям разрешили еще через полчаса.

"И тут меня накрыло. Может потому, что пришлось проститься с котенком, или потому, что я увидела заваленную стеклом комнату, в которой была буквально за 30 секунд до взрыва, или причиной стала лужа крови на входе к вокзалу - там, где я несколько раз стояла днем", - призналась женщина.

Обратная дорога

Паплаускайте призналась, что когда все зашли в автобус и в салоне выключили свет - села прямо на грязный пол и разрыдалась.

"Мне писали коллеги из УЗ, а я отвечала: "Ждите, я реву", - вспомнила очевидица.

По ее словам, в Николаеве пассажиров встретили работники вокзала и волонтеры, которые помогли сориентироваться и найти нужные вагоны.

"Те четыре, которые обстрелянные остались в Херсоне, в Николаеве заменили резервными и каждый смог сесть на поезд на свое место по билету", - уточнила редактор.

Она добавила, что уже 27 декабря утром "поезд, в который вчера попали российские ракеты, прибыл в Киев по расписанию - в 7:20, как и было запланировано".

Журналистка подчеркнула, что задача украинцев - достойно сопротивляться и не дать нас уничтожить.

"А еще - заботиться друг о друге и не грызться между собой, помня, что враг у нас один, и он - снаружи", - добавила она.

Публикация Марички Паплаускайте (скриншот: facebook.com/marichka.paplauskaite)