Спасатели бьют тревогу из-за туристических плит и свечей: как пользоваться, чтобы не сгореть

Массовые атаки на энергетическую систему Украины привели к тому, что украинцы вынуждены жить по 6-8 часов без электроэнергии. А часто и без отопления и возможности приготовить пищу.
На помощь пришли альтернативные варианты улучшить свою жизнь - это туристические газовые плиты, плиты на баллонах, дополнительные осветительные приборы и самодельные свечи.
Спасатели отмечают, что за последние недели возросло количество пожаров из-за таких приборов, и в первую очередь - из-за неправильного использования.
Как правильно пользоваться плитками, горелками, свечами и другими приборами, чтобы не сгореть - читайте ниже.
Чаще всего такое приспособление состоит из баллона с газом и одной конфорки. На таком огне можно подогреть еду, накипятить чайник или что-то быстро приготовить.
Такие плиты не годятся для длительного приготовления пищи, для посуды большого объема. Кроме того, они могут быть опасны при неправильном использовании.
1. Баллоны нужно хранить в помещениях, которые хорошо проветриваются или на свежем воздухе, при условии отсутствия прямых солнечных лучей и осадков.
2. Температура в помещении, где хранятся баллоны с газом, не должна быть выше 45 градусов.
3. Если газ был на морозе, то он находится в сжиженном состоянии. Если вы занесли баллон с мороза в теплое помещение, то газ быстро перейдет в газообразное состояние и сильно расширится. Рост давления может разорвать баллон, и он быстро загорится.
4. В жилых помещениях ставить баллоны с газом можно не ближе чем на полметра от газовой плиты и в 1 мете от любых нагревательных приборов.
5. Помещение, где стоит такая плита, нужно часто проветривать. Сжиженный газ тяжелее воздуха и быстро накапливается в непроветриваемых местах.
6. Если вентиль на баллоне закрыт не плотно, газ начинает выходить в помещение. Любая искра, даже случайная, может привести к пожару или взрыву.
7. В помещениях, где используют газ из баллонов или стоят баллоны, должен быть приборы, который сработает при возникновении опасной ситуации.
8. Газовые приборы нельзя оставлять включенными без присмотра, особенно на ночь.
9. Спать в помещениях, где используют газ в баллонах, крайне нежелательно.
10. Приборы с газом в баллонах нельзя использовать для обогрева помещений.
11. Такие приборы нельзя ремонтировать самостоятельно и подключать стоит только специалистам.
12. Нельзя использовать баллоны, у которых истек срок осмотра, нет клейма, неисправен вентиль, поврежден корпус, окрас и надписи не отвечают требованиям.
13. Самый безопасный газ в баллонах для использования - это изобутан.
Кстати, ранее мы писали о том, какими вещами нужно запастись на случай отключения света и газа.
А еще рассказывали о том, чем еще можно заменить свечу при отключении света.