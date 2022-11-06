Спасаем свои запасы: как быстро сделать мясную тушенку

Что вам понадобится:

Мясо - 2 кг

Сало - 200 г

Соль - 5 ч. ложек

Перец, специи, лавровый лист - по вкусу.

Как приготовить:

Нарежьте сало небольшими кубиками. Мясо промойте и нарежьте кусочками приблизительно 3 на 4 см.

В кастрюлю с толстыми стенками выложите сало и поставьте на небольшой огонь. Жарьте, периодически помешивая.

Мясо посолите из расчета 2 чайные ложки на 1 кг мяса. Добавьте перец и другие специи, которые любите.

Когда сало обжарится, добавьте мясо. Далее тушим не менее 2 часов.

Чтобы кусочки мяса остались целыми, не накрывайте кастрюлю крышкой и помешайте только через 1 час.

Готовое мясо выкладывайте в подготовленные банки. Можно закрыть обычными крышками, но этот вариант только для недлительного хранения.

Если хотите, чтобы тушенка стояла дольше - закатайте металлическими крышками.

Из указанного количества продуктов получится 3 банки тушенки по 0,5 л.