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Спасаем свои запасы: как быстро сделать мясную тушенку

Фото: Как быстро и легко сделать тушенку из мяса (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Запасы сейчас имеют большое значение для украинцев и многие начали заготавливать не только крупы и овощи, но и мясо в морозильной камере. Однако долгое отсутствие электроэнергии может привести к тому, что мясные продукты начнут портиться.

Если у вас такая ситуация, то используйте это мясо для самой простой тушенки. Как ее сделать - читайте ниже.

Что вам понадобится:

  • Мясо - 2 кг
  • Сало - 200 г
  • Соль - 5 ч. ложек
  • Перец, специи, лавровый лист - по вкусу.

Как приготовить:

Нарежьте сало небольшими кубиками. Мясо промойте и нарежьте кусочками приблизительно 3 на 4 см.

В кастрюлю с толстыми стенками выложите сало и поставьте на небольшой огонь. Жарьте, периодически помешивая.

Мясо посолите из расчета 2 чайные ложки на 1 кг мяса. Добавьте перец и другие специи, которые любите.

Когда сало обжарится, добавьте мясо. Далее тушим не менее 2 часов.

Чтобы кусочки мяса остались целыми, не накрывайте кастрюлю крышкой и помешайте только через 1 час.

Готовое мясо выкладывайте в подготовленные банки. Можно закрыть обычными крышками, но этот вариант только для недлительного хранения.

Если хотите, чтобы тушенка стояла дольше - закатайте металлическими крышками.

Из указанного количества продуктов получится 3 банки тушенки по 0,5 л.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как приготовить вкусный плов в банке.

А также писали о том, как можно сделать вкуснейшую закрутку из каши с мясом.

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