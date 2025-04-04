Обильный урожай и никаких вредителей: какие растения посадить возле огурцов

Лук и чеснок являются прекрасными защитниками огуречных грядок

Лук и чеснок являются прекрасными защитниками огуречных грядок, поскольку их резкий запах отпугивает насекомых-вредителей. Они помогают бороться с тлей, трипсами и грибковыми заболеваниями, такими как бактериоз.

Однако нужно учитывать, что перед сбором урожая лука его перестают поливать, а огурцам постоянно нужна влага. Поэтому стоит высаживать эти культуры так, чтобы не нарушать поливной режим огурцов.

Для лучшего эффекта можно чередовать рядки лука с рядками огурцов. Чеснок также хорошо действует на почву, обеззараживая ее и уменьшая риск грибковых инфекций.

Укроп, петрушка и салат

Укроп и петрушка не только совместимы с огурцами, но и улучшают их рост и вкусовые качества. Они привлекают полезных насекомых, которые уничтожают вредителей, таких как тля и паутинный клещ. Кроме этого, зелень не создает конкуренции за питательные вещества, а их корни улучшают структуру почвы.

Салат и шпинат также станут отличными соседями для огурцов, поскольку они задерживают влагу в земле, предотвращая ее пересыхание. К тому же густой покров этих растений препятствует росту сорняков, что уменьшает потребность в прополке.

Укроп и петрушка - хорошие соседи для огурцов (фото: Pixabay.com)

Капуста, кукуруза, редис и бобовые

Капуста всех видов хорошо уживается с огурцами, поскольку их корневые системы расположены на разных уровнях почвы и не мешают друг другу. Обе культуры нуждаются в обильном поливе, что делает их идеальными соседями на огороде.

Редис помогает отпугивать вредителей, которые атакуют огурцы, и становится более урожайным в таком соседстве.

Бобовые культуры, такие как горох и фасоль, обогащают землю азотом, что способствует быстрому росту огуречных кустов. Кроме того, вьющиеся бобовые могут служить естественной опорой для огуречных плетей, что уменьшает потребность в дополнительных подпорках.

Кукуруза - еще один замечательный сосед для огурцов, ведь она создает тень, что предотвращает пересыхание плодов. При этом она не конкурирует с огурцами за питательные вещества, а ее корневая система хорошо взаимодействует с огуречной.

Какие растения не стоит сажать возле огурцов

Однако стоит избегать соседства с тыквенными культурами, такими как кабачки, дыни, тыквы и арбузы - они имеют общих вредителей и истощают почву.

Картофель также не является хорошим соседом, поскольку может передавать фитофтороз.

Пряные травы вроде розмарина, кинзы и базилика могут сделать огурцы горькими, поэтому их лучше высаживать на другом участке.

Выбор правильных соседей для огурцов не только повысит урожайность, но и поможет защитить растения естественным способом.