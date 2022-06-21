Російська Вікіпедія повідомила про смерть Віталія Козловського: реакція співака

За оновленою інформацією, співак загинув 18 червня 2022 року в українському місті поблизу Одеси Білгород-Дністровськ.

"Я "помер". Вже як 2 дні! За версією "Вікіпедії". Хоча, вчора була ситуація коли я був до цього близький, але все обійшлося", - написав Віталій Козловський.

Російська Вікіпедія повідомила про смерть Віталія Козловського (facebook.com/vitaliy.kozlovskiy)

У коментарях Козловський додав, що його "поховали", мабуть, росіяни, адже їм могла не сподобатися його антивоєнна позиція.

Зазначимо, що на українському сайті Вікіпедії такої помилки немає.

Також співак зазначив, що днями потрапив у ДТП. Однак, деталей не розповідав.