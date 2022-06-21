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Російська Вікіпедія повідомила про смерть Віталія Козловського: реакція співака

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Вівторок 21 червня 2022 10:21
Російська Вікіпедія повідомила про смерть Віталія Козловського: реакція співака Віталій Козловський (facebook.com.VitaliyKozlovskiy)
Автор: Тетяна Самарук

Український співак Віталій Козловський розповів, що невідомі користувачі в російській версії ресурсу Вікіпедія відредагували статтю про зірку, вказавши дату його смерті.

Про це сам артист розповів у Facebook.

За оновленою інформацією, співак загинув 18 червня 2022 року в українському місті поблизу Одеси Білгород-Дністровськ.

"Я "помер". Вже як 2 дні! За версією "Вікіпедії". Хоча, вчора була ситуація коли я був до цього близький, але все обійшлося", - написав Віталій Козловський.

Російська Вікіпедія повідомила про смерть Віталія Козловського: реакція співака

Російська Вікіпедія повідомила про смерть Віталія Козловського (facebook.com/vitaliy.kozlovskiy)

У коментарях Козловський додав, що його "поховали", мабуть, росіяни, адже їм могла не сподобатися його антивоєнна позиція.

Зазначимо, що на українському сайті Вікіпедії такої помилки немає.

Також співак зазначив, що днями потрапив у ДТП. Однак, деталей не розповідав.

Раніше ми повідомляли, що на початку війни співак Віталій Козловський прокляв сестру з Росії.

Також співак відверто розповів про спроби врятувати батька.

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Віталій Козловський
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