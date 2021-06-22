У Румунії поліція не пустила на стадіон вболівальників з банером про український Крим

У мережі закликали міністерство закордонних справ України відреагувати на вчорашню скандальну ситуацію, а також звернутися до румунської сторони для пояснень і вибачень.

"У державі, де визнають український суверенітет і територіальну цілісність - місцева поліція разом з УЄФА має зовсім іншу думку. І це при тому, що УЄФА офіційно не мало претензій до форми України, де зображена карта України з нашим Кримом. Важко не матюкатися тут", - обурюється автор поста.

У публікації наводиться розповідь уболівальників, які прийшли на стадіон, щоб підтримати збірну України, намалювавши невеликий банер - національний прапор з кордонами Криму і написом "Crimea is Ukraine", а також прапор з написом "Kyiv".

Молоді люди при вході на стадіон побачили з боку румунської поліції та стюардів "нездоровий інтерес" до всіх прапорів, які проносили фани.

"Коли поліція помітила прапор з Кримом - понабігла купа незрозумілих людей, відтіснили нас убік і сфоткали прапор. Сказали, що вхід з цим прапором заборонений, тому що це політика", - розповіли вболівальники.

На їх твердження, що це не політика, а проста констатація факту, українців змусили здати прапори в камеру схову, і тільки після цього пропустили на футбол.

"Сказали, що Крим спірна територія між Росією та Україною, і відмовилися поглянути на карту в Google Maps", - зазначили вболівальники.

Також повідомляється, що в ситуацію втрутився український представник поліції діалогу, і намагався переконати румунських колег, що з прапором пропускати на гру можна, але "в результаті поспілкувавшись з ними прийняв їх позицію", закликавши не сперечатися, інакше їх не пропустять на стадіон.

У мережі висловлюється переконання, що упереджене ставлення румунських правоохоронців до прапора з українським Кримом було "з подачі УЄФА та їх спонсору Газпрому".

"Навіть такі дрібні епізоди мають не залишатися без уваги. Поширюйте повідомлення. Тегайте МЗС, Кулебу, УАФ", - закликали в інтернеті.