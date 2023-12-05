"Рука помощи". Кто из украинцев и на что может получить от государства более 100 тысяч
На фоне полномасштабного вторжения РФ большое количество семей в Украине потеряли жилье, работу и сбережения. С целью эффективной поддержки лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, чиновники перезапустили разработанную ранее программу "Рука помощи", направленную на помощь малоимущим лицам в открытии собственного дела.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что украинцам нужно знать об этой программе и как ею воспользоваться.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Правительственный портал, Министерство социальной политики Украины.
Суть программы
Программа "Рука помощи" дает возможность неработающим трудоспособным лицам из членов малообеспеченной семьи получить одноразовую беспроцентную возвратную помощь в размере до 100,5 тыс. грн для открытия или развития собственного бизнеса.
Эти деньги предоставляются на приобретение оборудования и материалов, необходимых для развития собственного дела.
Финансовая помощь носит безналичный характер.
Основное о программе (инфографика: Министерство социальной политики Украины)
Условия кредита
Украинец может получить беспроцентный кредит от государства для открытия собственного дела сроком на три года.
Вернуть помощь нужно:
- по истечении трехлетнего срока с даты ее получения одной суммой (в течение 30 календарных дней)
- досрочно, по частям (в соответствии с графиком, согласованным центром занятости)
При этом возвращаемая сумма финансовой помощи уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и ЕСВ.
В то же время, финансовую помощь не нужно возвращать, если благодаря ей предпринимателем:
- уплачены налоги, сборы и ЕСВ в сумме, превышающей сумму оказанной помощи
- в первый год с даты получения пособия трудоустроено не менее двух человек из малообеспеченных семей сроком не менее чем на два года (по направлению центра занятости)
Некоторым можно не возвращать предоставленный государством кредит (инфографика: Министерство социальной политики Украины)
Где получить деньги
Для получения денежной помощи в рамках этой программы необходимо:
- обратиться в ближайший центр занятости
- подать документы в специально созданную комиссию по вопросам предоставления помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи
Необходимые документы
Человек, изъявивший желание начать предпринимательскую деятельность и получить для этого финансовую помощь, подает в центр занятости:
- заявление о предоставлении финансовой помощи
- бизнес-план (разрабатывается самостоятельно или в процессе профессионального обучения в центре занятости)
- справку о несудимости
Для подтверждения данных о наличии (отсутствии) обременений движимого и недвижимого имущества подаются выписки из Государственного реестра обременений движимого имущества, информация из Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество.
Кто и как может получить помощь (инфографика: Министерство социальной политики Украины)
Процедура оформления
После получения и регистрации всех необходимых документов центр занятости передает их на рассмотрение комиссии. По результатам его заседания лицу присылают письменное уведомление о принятом решении.
Если решение - положительное, человеку в течение 30 календарных дней (с даты получения уведомления) нужно создать юридическое лицо или зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель (ФЛП).
После этого между межрегиональным/региональным центром занятости, центром занятости и лицом, изъявившим желание осуществлять предпринимательскую деятельность, заключается соглашение о предоставлении финансовой помощи.
Для получения помощи на закупку оборудования и материалов человек подает в центр занятости:
- счет-фактуру (счет, квитанцию, накладную и т.п.)
- договор, заключенный с поставщиком (продавцом) оборудования и материалов
На основании указанных документов, межрегиональный/региональный центр занятости перечисляет средства для закупки оборудования и материалов на расчетный счет поставщика (продавца).
Дальнейшие шаги по получению денег (инфографика: Министерство социальной политики Украины)
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинки могут получить по 3000 долларов - кому именно дадут деньги.
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