У РПЦ священикам видають "протиковідні ряси": фото підірвало мережу

У Росії священникам видали спеціальні костюми від коронавіруса, щоб вони могли безпечно відвідувати своїх парафіян. Служителі РПЦ повинні надягати "протиковідні ряси" у разі відвідування саме хворих на коронавірус парафіян. Особливості використання розробок РПЦ, а також фото забавного наряду опубліковані в каналі в Telegram Baza.

Костюми від COVID-19 видали службовцям відділів з благодійності та соціального служіння, вони відвідують людей, які хворі коронавірусом.

"Кубанським священникам видали спеціальні протиковідні ряси. Захисні костюми отримали службовці відділів по благодійності та соціальному служінню, – вони відвідують людей, які хворі на коронавірус. В набір, який РПЦ передала своїм співробітникам, входить спеціальний захисний костюм, шапочка, рукавички, бахіли, маска, требні хрест, окуляри, набір для Таїнств Соборування і Причащання, гель для рук, пакет для утилізації всього цього добра", - йдеться у підписі до фото в Telegram.

В Росії священникам видають ряси проти коронавіруса (фото: t.me/bazabazon)

Нагадаємо, що раніше в Празі відкрили готель для інфікованих COVID-19. Там можуть "пересидіти" період хвороби ті, хто боїться заразити близьких, або ті, хто захворів під час подорожі. Як повідомляється, номер потрібно бронювати через електронну пошту та одночасно пред'явити позитивний тест на COVID-19.

Також ми писали, що в Україні почали виготовляти високоякісні захисні костюми для медиків.