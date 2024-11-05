Развеяны мифы об ультраобработанных продуктах: некоторые из них не так вредны, как вы думаете

7 распространенных мифов об ультраобработанной пище

Ультраобработанные продукты легко отличить

Это не так. Даже экспертам трудно прийти к согласию, что делает еду ультраобработанной. В одном исследовании специалистов по пищевым продуктам и питанию попросили классифицировать пищевые продукты на основе уровня их обработки, и результаты были разными. Это неудивительно, поскольку не существует общепринятого определения обработанных пищевых продуктов.

Система классификации NOVA обычно используется для определения такой пищи. В рамках этой категории она включает широкий ассортимент продуктов питания, включая готовые блюда, печенье, безалкогольные напитки, соленые закуски, куриные нагетсы и сухие завтраки. Но не все так просто. Например, хлеб классифицируется как ультраобработанная пища, независимо от того, это буханка из цельнозерновой муки с высоким содержанием клетчатки, полный семян, или белый батон с гораздо меньшим количеством клетчатки.

Все ультраобработанные продукты бесполезны

Это не совсем так. Возьмите запеченные бобы и шоколадное печенье – это оба ультраобработанных продукта, но с очень разными профилями питательности.

Запеченные бобы содержат преимущественно бобы и помидоры, обеспечивающие белок, клетчатку и витамины, тогда как шоколадное печенье часто содержит большое количество сахара и жира с минимальной пищевой пользой.

Исследование The Lancet показало, что на каждые 10% увеличения в рационе ультраобработанных продуктов риск диабета 2 типа подскочил на 17%.

Но когда исследователи внимательно присмотрелись, они обнаружили, что некоторые группы такой пищи, включая растительные альтернативы, хлеб и сухие завтраки, снижают риск.

Недавние исследования Гарвардского университета показали схожие результаты. Хотя употребление большого количества таких продуктов повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, йогурт и десерты на основе молочных продуктов, а также хлеб и сухие завтраки не оказывают такого негативного влияния.

Одним из возможных объяснений есть то, что ультраобработанные продукты могут резко отличаться по содержанию питательных веществ.

Ультраобработанная пища полна вредных добавок

Это верно, что UPF содержит добавки, такие как консерванты, эмульгаторы, стабилизаторы, красители и искусственные ароматизаторы, которые сохраняют пищевые продукты в безопасности, улучшают срок хранения или улучшают их вкус, текстуру или внешний вид.

С точки зрения безопасности не стоит беспокоиться. Каждая добавка тщательно проверяется Европейским органом безопасности пищевых продуктов, прежде чем она будет разрешена к использованию в пище.

Кроме того, количество, которое считается безопасным, установлено гораздо ниже уровня, который нанесет вред здоровью, даже если его есть каждый день.

Именно обработка вызывает проблемы со здоровьем

Исследования, несомненно, показывают, что потребление большого количества UPF связано с проблемами со здоровьем, но все еще не ясно, виновата ли сама обработка.

Большинство доказательств происходит от наблюдаемых исследований, которые показывают связь между UPF и проблемами со здоровьем, но они не доказывают, что одно вызывает другое.

Вероятно, многие элементы UPFs способствуют ухудшению здоровья. Для начала, UPFs часто очень приятны по вкусу, например, чипсы, конфеты и пирожные.

Их мягкая текстура означает, что мы можем съесть их быстро, что позволяет легко употреблять в пищу большие количества, не чувствуя насыщения.

Доказательства свидетельствуют о том, что люди едят больше, соблюдая диету с высоким содержанием ультраобработанной пищи.

Ученые не совсем уверены, почему это происходит, но природа пищи, которую легко есть, может привести к замедленному насыщенному сигналу.

Обработка пищи также может облегчить нашему организму получение калорий из пищи, которую мы едим. К примеру, исследования показывают, что мы поглощаем больше калорий из миндального масла, чем из целого миндаля, возможно потому, что орехи уже расщеплены для нас, что облегчает нашему организму доступ к калориям.

Но, пожалуй, главная причина ухудшения здоровья состоит в том, что употребление большого количества UPF усложняет достижение сбалансированной диеты, отвечающей принципам здорового питания.

Домашняя пища всегда полезнее ультраобработанных продуктов

Один из лучших способов изменить свою жизнь на здоровую – это готовить дома. Это дает вам полный контроль за ингредиентами и методами, которые вы используете. Но это не значит автоматически, что домашняя еда всегда будет здоровее.

Например, домашний пирог, приготовленный из масла, муки, сахара и яиц, не обязательно лучше, чем купленный в магазине, содержащий незнакомые ингредиенты и добавки.

Правда в том, что у обоих, скорее всего, мало клетчатки, витаминов и минералов, но много калорий, насыщенных жиров и сахара.

Домашняя версия может содержать даже больше, поскольку размеры порций, которые мы обслуживаем сами, обычно больше. Более питательным сладким перекусом будут фрукты с натуральным йогуртом. Главное – создавать домашние блюда, соответствующие принципам здорового питания.