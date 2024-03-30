Развенчание мифов об усыновлении: практический вебинар от Фонда Ахметова

Мероприятие проводилось не только для кандидатов в усыновители и другие семейные формы воспитания, но и на специалистов и работников социальной сферы, родителей-воспитателей ДБСТ, усыновителей, опекунов и приемных родителей.

Разговор с Галиной Мазур, экспертом фонда и тренером по подготовке кандидатов в семейные формы воспитания, шел вокруг шести распространенных предубеждений, в частности о сложностях усыновления и о детях, которые воспитываются в государственных учреждениях.

В частности, одним из распространенных предубеждений является якобы существование "гена наркомана" у детей (спойлер – нет, его не существует). Или определенные проблемы, которые унаследовать или наоборот, не унаследовать ребенок от своих биологических родителей.

Также говорили о том, как и когда рассказывать ребенку о людях, которые дали ему жизнь, и какой реакции можно ожидать.

Западом пришла одна из мам, для которой мифы и страхи теперь позади. Она рассказала о собственном пути. К примеру, как ее отец, категорически против усыновления, теперь не представляет своей жизни без внука…

"Не нужно никогда опускать руки. Не все дается легко и быстро. Но, возможно, это время нужно для того, чтобы вы встретились именно со своим ребенком", - подчеркнула мама-усыновительница.

Фонд Ахметова все 18 лет своей работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря проекту уже более 10 тысяч детей в Украине обнаружили новые семьи.