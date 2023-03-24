Разведчикам нужно выкупить машину. Волонтер просит о помощи для ВСУ

"Никак не могу собрать!! Люди, разведчикам надо выкупить машину Еще нужно всего 67 тысяч!! Очень прошу, потому что они остались без авто, все сгорело на фронте. Это боевые ребята, воюющие с 2014 года", - написала волонтер.

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5375 4112 0025 4253

Разведчикам на фронт нужно авто (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)