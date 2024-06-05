Яркий представитель "Расстрелянного возрождения": неизвестные факты о поэте Михаиле Яловом

Украинский поэт, прозаик и драматург Михаил Яловой родился 5 июня 1895 в Полтавской губернии. Он прожил короткую, но насыщенную и творческую жизнь. В 1937 году он был расстрелян в урочище Сандармох в Карелии. И стал одним из украинских писателей, попавших в список "Расстрелянного возрождения".

Что известно о Михаиле Яловом, его творчестве и жизненном пути, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Революционная деятельность по юности

Михаил Яловой (псевдоним Юлиян Шпол) родился в Полтавской губернии в семье волостного писаря. Был еще двое братьев - Константин и Григорий. Среднее образование получил в Миргородской гимназии, а затем поступил на медицинский факультет Киевского университета Святого Владимира.

Во время студенчества с головой ушел в революционную деятельность, стал членом партии социалистов-революционеров. С началом Февральской революции вернулся в Константиноград и возглавил революционный комитет.

После выделения в 1918 году левого крыла украинских эсеров в отдельную партию ("борьбистов") Яловый становится одним из самых заметных ее деятелей. Активно участвует в издании газет "Борьба" и "Крестьянская беднота" (в последний впоследствии занимает должность главного редактора).

Приблизительно в этот же период он работает также редактором газеты "Крестьянин и рабочий" инструкторско-агитационного поезда Председателя ЦИК Украины Григория Петровского.

Проводит активную подпольную работу в Одессе и Херсонской области, организует борьбу с немецкими оккупационными войсками, гетманцами. В 1919 году в составе делегации "борьбистов" посещает Галичину.

В 1920 году поступает в КП(б)У и некоторое время находится в Москве как представитель украинского правительства. В 1921 году основывает "Ударную группу поэтов-футуристов", вместе с Михаилом Семенко и Василием Олешко. Впоследствии переходит в "ГАРТ" с Алексеем Слисаренко и Николаем Бажаном.

В конце 1925 создает вместе с другими поэтами и писателями "Свободную Академию Пролетарской литературы", в которую входят Николай Хвылевой, Майк Йогансен, Николай Кулиш, Остап Вишня, Петр Панча, Иван Днепровский, Александр Копыленко и другие.

Позже Ялового с Хвылевым исключили из ВАПЛИТЕ с целью сохранения организации, но это не помогло и она самораспустилась. В 1933 году его исключили из рядов КП(б)У за контрреволюционную деятельность, а через несколько недель арестовали по сфабрикованному делу "УВО".

Поэта обвинили в шпионской деятельности, "шумскиззм" и подготовке покушения на Павла Постышева.

Арест друга стал последней каплей для Николая Хвылевого, который 13 мая 1933 года в знак протеста совершил самоубийство в харьковском доме писателей "Слово", где они оба жили."Арест Ялового - это расстрел целой генерации", - говорилось в его предсмертной записке.

Михаил Яловой сначала думал, что произошла ошибка и пытался объяснить, что не причастен к террористическим организациям. Впоследствии под давлением и с желанием избежать репрессий он пишет несколько самокритических биографий, где пытается доискаться причин ареста, осуждает сам себя за прошлое и пытается раскаяться за "политическую незрелость в молодые годы".

Но органам не нужно было его раскаяние, ведь никто не собирался его прощать. Арест Ялового был лишь началом масштабной операции против украинских писателей и поэтому его признание должны быть такими, за которые его могли бы приговорить к высшей степени наказания - смерти.

Приговор суда - 10 лет лишения свободы. Сначала отбывал наказание в Свирском лагере, затем в Соловках. А в 1937 году его дело пересмотрели и определили высшую меру наказания - расстрел.

Приговор исполнен 3 ноября в урочище Сандармох, вблизи Онежского озера в Карелии.

1957 военный трибунал Ленинградского военного округа отменил приговор за "отсутствием состава преступления". А в 2003 году прокуратура Харьковской области реабилитировала Михаила Ялового.

Михаил Яловой (фото: Український інтерес)

Творчество и публикации

Свою литературную деятельность Михаил Яловой начал в 1918 году. С 1919 года он печатал свои агитационные поэзии в газете "Крестьянин и рабочий" под псевдонимом Михаил Красный.

1920 - в газете "Сельская беднота" печатается его сказка для взрослых "Надо разжевать".

Впоследствии он печатает сборник стихов "Верхи", который имел неоднозначную оценку критиков. С 1923 года Яловый посвящает себя публицистике. Он пишет статьи о Михаиле Семенко, Гнате Михайличенко, Василии Чумаке, Андрее Заливном.

В 1929 году выходит самое известное произведение Ялового, написанное в романтическом ключе - роман "Золотые лисята". Он пользовался большой популярностью и выходил дважды - второй тираж увеличенным тиражом напечатали в 1930 году.

Пробовал Яловый себя и в драматургии - написал комедию "Катина любовь, или строительная пропаганда". Также он был автором сценария украинского фильма "Василина", по повести Ивана Нечуя-Левицкого "Бурлачка", и "Пух и прах".

Стихи Михаила Ялового из сборника "Верхи"

Не чіпайте,

Не чіпайте мене сьогодні.

В моїй душі вогонь,

В моїй душі -

Відблиски

Тисячолітніх змагань,

Загадані

Міліонними поколіннями...

Коли червонокрилі натовпи

Захльобують виямки вулиць, -

Плачуть розколисані, наелектрені струни,

Кудляться розбуджені омайданені звірі.

Рвуться закляклі болі.

З аговним посвистом

Змітаються віки космічною мітлою, -

Висмикнутий з нетрів минулого,

Я - засліплено голий.

Не чіпайте мене,

Оголеного.

* * *

Я не піду на похорони старого світу,

Я не буду співати йому marche funebre, -

Скривавлений прапор встромлю собі в груди

І знову кинуся в бій,

І знов піду я вперед.

У світовому етері розтану

І атомом душі відчую глибину міріад. -

Ах, нидіти я не стану, не стану я,

Я сплету життя своє з червоних гірлянд.

* * *

Злотисто-осінніх скиглень

Не треба -

Позападали вже ями в моїй душі: -

На весняному життя гребні

Лише буяє радість скиглень...

Залізо і криця спалили

Двадцятип’ятилітні квіти,

Витруїли морок

Минулих поколінь: -

Ах, так не треба ж, не треба

Злотисто-осінніх скиглень.

***

Вимученими стежками

Прийшов я зі степу,

Щоб запалити

Загаслу ватру

Ваших душ. -

Я не доріс ще,

Але в руках я маю

Певну мапу,

Щоб дати вам

Льодовий душ.

Бруд заялозених образів

На смітнику поколінь

Безважне вимести

Прийшов я -

Хто стане

На шляху мені,

Той візьме на голову

Камінь.

Вогненне слово

Прийдешніх днів

Розкрило замкнені уста -

Ручайком джерельних вод

Над безоднею мінус

Стоїть потойбічности

Хрест.

Что такое "Расстрелянное возрождение"

"Расстрелянное возрождение" или "Красный ренессанс" - духовно-культурное и литературно-художественное поколение 20-х и 30-х годов XX века в Украинской СРР, которое дало высокохудожественные произведения в области литературы, философии, живописи, музыки, театра, кино и какое было уничтожено в основном во время большого террора.

Сутки "расстрелянного возрождения" - это время творческой личности, вступившей в конфликт с тоталитарным режимом. Метафора принадлежит Ежи Гедройцу, предложившему это выражение для названия антологии украинской литературы 1917-1933 годов.

Антология "Расстрелянное возрождение" появилась по инициативе и на средства Ежи Гедройца в Библиотеке парижской "Культуры" 1959 года и по сей день остается важнейшим источником по истории украинской литературы того периода.