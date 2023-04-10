Расширили список стран, где выпускники смогут сдать НМТ: полный перечень

Украинские выпускники смогут сдать Национальный мультипредметный тест в 41 городе 24 стран. Специально для этого создадут временные экзаменационные центры.
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Выпускники при регистрации могут выбрать удобный пункт для сдачи НМТ. Если позже появится более удобная локация, они смогут до 7 мая 2023 года внести изменения в персональном кабинете и выбрать другой пункт. Все обновления будут доступны на сайте УЦОКО.
Важно, что количество мест для сборки НМТ в каждой стране ограничено. Поэтому есть вероятность, что из-за большого количества выпускников регистраций пункт станет недоступным. Специалисты советуют зарегистрироваться как можно раньше.
Также некоторые локации будут доступны только для проведения дополнительной сессии.
Регистрация на НМТ началась 3 апреля. Запланированы две сессии для мультитеста: основная: 5 июня - 23 июня, дополнительная: 11-24 июля.
Выпускникам для регистрации нужно создать персональные кабинеты на вебсайте УЦОКО.
Как создать персональный кабинет:
Раньше мы писали о том, как сдать НМТ на 200 баллов и делились подборкой бесплатных ресурсов для подготовки.
Недавно мы подробно описывали все, что нужно знать о НМТ этого года.