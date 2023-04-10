Расширили список стран, где выпускники смогут сдать НМТ: полный перечень

Где выпускники смогут сдать НМТ за границей

Выпускники при регистрации могут выбрать удобный пункт для сдачи НМТ. Если позже появится более удобная локация, они смогут до 7 мая 2023 года внести изменения в персональном кабинете и выбрать другой пункт. Все обновления будут доступны на сайте УЦОКО.

Важно, что количество мест для сборки НМТ в каждой стране ограничено. Поэтому есть вероятность, что из-за большого количества выпускников регистраций пункт станет недоступным. Специалисты советуют зарегистрироваться как можно раньше.

Также некоторые локации будут доступны только для проведения дополнительной сессии.

Полный список городов и стран, где можно будет сдать мультитест (скриншот сайта testportal.gov.ua)

Когда и как зарегистрироваться на НМТ

Регистрация на НМТ началась 3 апреля. Запланированы две сессии для мультитеста: основная: 5 июня - 23 июня, дополнительная: 11-24 июля.

Выпускникам для регистрации нужно создать персональные кабинеты на вебсайте УЦОКО.

Как создать персональный кабинет: