Расширение поддержки: как изменились программы помощи Фонда Ахметова за три года войны

В самые первые дни войны РФ против Украины в 2014 году Фонд Рината Ахметова развернул программу поддержки для жителей охваченного огнем Донбасса.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Этот опыт позволил Фонду в 2022 году, в самые первые дни полномасштабного вторжения, оперативно реагировать на запросы людей. С тех пор Фонд расширил направления работы и сфокусировался на помощи наиболее уязвимым категориям населения.

Гуманитарная помощь

И до, и во время полномасштабного вторжения, Фонд передает наборы с продуктами первой необходимости в прифронтовые населенные пункты и вынужденным переселенцам.

После февраля 2022 года передает продуктовую помощь для ВПЛ по всей стране. Также Фонд мгновенно реагирует на обострение и изменения в гуманитарной ситуации, связанные с военными действиями и эвакуацией людей.

Кроме продовольственной помощи, Фонд направлял людям наборы с гигиеническими средствами, обогреватели, таблетки для обеззараживания питьевой воды и тому подобное.

Помощь в реабилитации и лечении

Проект "Реабилитация раненых детей" тоже масштабирован. Враг обстреливает жилые дома во многих городах и количество жертв значительно увеличилось.

Поэтому уже во время большой войны Фонд начал проект "Реабилитация раненых взрослых", который поддерживает гражданских людей. Отдельно Фонд помогает и в лечении людей после тяжелых травм в результате обстрелов.

В 2022 году стартовал проект "Мобильная бригада психологов". Групповые занятия по психологической самопомощи состоялись в 11 областях Украины для переселенцев, медиков, волонтеров, социальных работников, преподавателей и старшеклассников.

Помощь медицинским учреждениям

В течение 2022 года у многих больниц возникали оперативные потребности - в медикаментах, лекарственных средствах, контейнерах для хранения донорской крови и тому подобное. Фонд реагировал на обращения. Необходимое получили медицинские учреждения в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Много медикаментов было передано в больницу в Херсоне, которая пострадала в результате обстрела.

В июле 2024 года Украину и мир шокировала ракетная атака на Охматдет. Два корпуса были разрушены до основания. После трагедии Фонд Рината Ахметова передал главной детской больнице необходимое хирургическое и диагностическое оборудование. Благодаря ему 4 тысячи юных украинцев ежегодно смогут делать важный шаг к выздоровлению.

Обустройство общежитий для переселенцев

С начала полномасштабного вторжения Фонд Рината Ахметова оказывает всестороннюю поддержку мариупольцам. Одно из направлений этой работы - партнерство в проекте "ЯМариуполь. Жилье". Фонд является главным украинским донором этой инициативы и помог обустроить в общежитиях в Днепре и Киеве зоны общего пользования. Сотрудничество продолжается.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

В 2014 году Фонд наладил работу гуманитарного штаба "Поможем". Многие люди, которые обращались в штаб, делились своими историями. Наконец в 2020 году был представлен уникальный проект - музей "Голоса Мирных".

С начала полномасштабного вторжения музей стал летописью трагедий не только жителей Донбасса, а всех украинцев. Количество историй, которые собирает и хранит музей, выросло в геометрической прогрессии - с 12 тысяч в 2022 году до более 130 тысяч в 2025 году.



Это на самом деле печальная цифра. Но каждая история человека - ценность, как в контексте личных воспоминаний, так и в контексте сохранения истории страны.

Война продолжается. Фонд Рината Ахметова будет и дальше оказывать помощь там, где ее ждут и где она нужна больше всего.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Подробнее - по ссылке.