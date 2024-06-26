Разрыв отношений и очищение от прошлого. Настя Каменских и Ostrovskyi объясняют символизм клипа "Гріхи"

Новый общий клип Насти Каменских и Ostrovskyi "Гріхи" буквально взорвал сеть и сразу попал в тренды YouTube.
Эксклюзивно для РБК-Украина артисты рассказали о закулисье, символизме и о том, как проходила работа над видео.
Съемки видео несколько дней проходили в очень атмосферном месте - одном из старинных зданий Киева, которому уже более ста лет.
За основу песни взята личная история знакомства Ostrovskyi с девушкой.
По словам артиста, в прошлом он совершил много ошибок, о которых признался своей любимой в первый же день. Рядом с ней он хотел быть очень честным. Она отпустила его грехи, и так начались их отношения, которые стали вдохновением для песни.
Режиссером видео стал автор короткометражного фильма "Післясмак" и специального видеопроекта "Voiceover" с участием Onuka и DakhaBrakha Юра Катинского, который также создавал музыкальные клипы для Alina Pash, PARFENIUK, литовской группы Beissoul & Einius и многих других.
"Предательство - это всегда грязь, которую невозможно с себя смыть, как ни старайся. Вокруг этой идеи мы развили кинометафору "Гріхи", в персонажей которой превратились Ostrovskyi и NK. Этим музыкальным видео хочется напомнить зрителю, что в любых отношениях ощущения собственного достоинства должно побеждать слепую привязанность. Ведь далеко не все грехи можно отпустить", - комментирует главную идею Катинского клипа.
Съемки клипа "Гріхи" (фото: РБК-Украина / пресс-служба)
В клипе пересекаются две сюжетные линии, каждая из которых раскрывает характер главных героев с разных сторон.
Все образы тщательно продуманы и разработаны стилистом Дмитрием Клеменко для того, чтобы дополнительно подчеркнуть события и решения, принимаемые главными героями. Например, уверенность в своих намерениях и суровость героини Каменских на допросе подчеркивает кожаный образ с черной карандашной юбкой.
Съемки клипа "Гріхи" (фото: РБК-Украина / пресс-служба)
Эта видеоработа также полна многочисленных метафор в каждой своей детали.
Съемки клипа "Гріхи" (фото: РБК-Украина / пресс-служба)
"Не на все проступки можно закрыть глаза. Особенно, когда виновник не готов их искупить. В таком случае фраза "отпустить чьи-то грехи" заиграет новым смыслом: не простить, а буквально отпустить/выбросить из своей жизни. В том числе и того, кто их совершил", - комментирует режиссер видео.
К слову, на электрическом стуле в конце видео оказывается не главный герой, а телевизор с воспоминаниями. Его необходимо уничтожить, чтобы забыть о человеке, который после предательства недостоин оставаться в твоей жизни.
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