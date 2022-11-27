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Размер груди влияет на риск рака? Гинеколог дала точный ответ

Фото: Размер груди имеет значение или нет (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Рак груди – самый распространенный женский тип онкологии, который важно своевременно диагностировать для успешного лечения. Бытует мнение, что большой размер бюста – один из факторов риска. Так ли это на самом деле?

Об этом рассказала врач-гинеколог Анна Ролдугина.

Есть ли связь между раком груди и размером молочных желез?

По словам медика, рак – это болезнь, которая не выбирает. Она с одинаковой вероятностью может поразить как обладательниц нулевого размера, так и пышного бюста.

Никакой связи между размером груди и рисками злокачественных образований нет. Хотя теоретически в большем количестве ткани существует большая вероятность патологического изменения клеток. Но статистика этого не подтверждает.

Размер влияет на постановку диагноза

Единственное, что влияет на размер груди – выявление опухоли. Грудь небольшого размера легче пальпировать даже самостоятельно. А в других случаях нам в помощь дополнительные методы диагностики.

В настоящее время в некоторых центрах есть новейшее оборудование, позволяющее провести диагностику большого размера в разных проекциях.

Кому и как часто нужно проходить обследование?

Наиболее эффективно ежегодное клиническое обследование молочных желез и с помощью УЗИ, а также маммография после 40 лет раз в 2 года. Кроме того – биопсия при необходимости.

Ранее мы писали о 10 вопросах относительно рака груди, которые спасают жизнь.

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Рак груди