Роскошный бронепоезд диктатора: на чем Ким Чен Ын поедет в Россию к Путину

Поезд Ким Чен Ына

У Ким Чен Ына есть роскошный и бронированный поезд. Из-за большого веса брони на поезде, он двигается очень медленно - не более 37 км/в час. Кроме того, этот поезд очень длинный - в нем 90 вагонов.

По данным издания The Washington Post, именно на этом бронепоезде лидер Северной Кореи собирается посетить Россию. Во Владивостоке он встретится с российским диктатором Путиным, чтобы обсудить поставки оружия, которое РФ будет использовать против Украины.

Как рассказывал российский дипломат Георгий Толорая, который путешествовал на этом поезде, в некоторых вагонах везли два бронированных автомобиля для корейского диктатора.

По словам дипломата, в 2001 году поезд Ким Чен Ына проверяли российские специалисты. Они обнаружили под основными железнодорожными вагонами, которые использовались для жилых и служебных целей, специальные бронелисты. Вагоны были советского происхождения, но явно позже были сильно модифицированы.

Поезд вызывает массовые сбои во время движения и порой - из соображений безопасности. Около 100 агентов безопасности проверяют все станции по пути следования - на предмет потенциальных угроз. А часто на станциях просто отключают электричество, чтобы не было движения других поездов.

Вагоны этого состава окрашены в зеленый и желтый цвет. Внутри - глянцево-белые интерьеры с длинными столами, мониторами с плоскими экранами. Также есть комнаты с красными кожаными креслами.

Фотографий из самого поезда совсем немного и рассказать о нем могут только гости корейского лидера. К примеру, российский чиновник Константин Пуликовский описал поезд Ким Чен Ына в своей книге.

Он рассказал, что в поезде огромное меню и можно было заказать любое блюдо русской, китайской, корейской, японской или французской кухни. Также в ресторане были ящики с бордоскими и бургундскими винами, и живые омары. А развлекали гостей молодые певицы.

Стоит отметить, что Ким редко выезжает за пределы Северной Кореи с 2011 года, когда он взял на себя руководство страной после смерти отца. Во время пандемии Северная Корея сильно ограничила контакты с остальным миром. В 2021 году российские дипломаты смогли покинуть страну именно на этом поезде.

И хотя у Ким есть отличный бронепоезд, он старается не покидать пределы Северной Кореи. За последние 4 года это будет его первые выезд.

Бронепоезд Ким Чен Ына (фото: Getty Images)

Бронепоезд Путина

У российского диктатора есть свой собственный бронепоезд, которым он стал очень активно пользоваться незадолго до своего вторжения в Украину.

Внутри этого бронепоезда есть тренажерный зал, турецкая баня, кабинет косметолога, массажный кабинет. Есть очень много дорогостоящей медицинской аппаратуры - для искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, инфузомат, аспиратор для санаций верхних дыхательных путей, монитор пациента.

Всего в бронепоезде Путина 22 вагона, но все одновременно обычно не эксплуатируются и для путешествий цепляют около 10. Обязательное требование - в вагонах должно быть российское ТВ и сигнал не должен прерываться. Для этого на поезде есть специальная антенна.

Бронепоезд Путина (фото: "Досье")

По документации в поезде Путина предусмотрена усиленная защита для стен и окон купе, для стен, дверей и окон тамбура и класс защиты не ниже - БР4. То есть, такая броня должна защитить от выстрелов из снайперской винтовки или автомата Калашникова.

Более того, в документации поезда предусмотрена установка бойниц для ведения ответного огня. Есть отдельный вагон, в котором находятся телохранители, обеспечивающие постоянную спутниковую и секретную связь.

Внешне бронепоезд не сильно отличается от обычного - он выкрашен в серый цвет и имеет красную символику РЖД. Как удалось выяснить журналистам, для бронепоезда Путина специально построили три отдельные ветки - рядом с резиденциями диктатора на Валдае, в Ново-Огарево и в Сочи.