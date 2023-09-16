Мама заметила симптомы рака, когда ее ребенок обедал: что увидела женщина

Мама Даниэль кормила 18-месячную Эви, когда заметила необычное белое кольцо и помутнение в ее глазу. Женщина позвонила своему врачу, и записалась на прием для ребенка, которую направили на дальнейшие тесты и проверки.

Styler со ссылкой на Daily Mail рассказывает, как история развивалась дальше.

Что показали результаты исследований

Во время приема у врача Эви прошла тест на отражение красного цвета, проверяющего наличие белого, желтого или черного блика в глазу. Именно это может являться сигналом серьезного заболевания глаз. Затем ее направили к офтальмологу, а затем провели исследовательскую операцию под общим наркозом, которая подтвердила ретинобластому степени D.

Это редкий тип рака глаза, который ежегодно диагностируется только у 44 детей в Великобритании и 300 в США. Степень D означает, что болезнь была уже на поздней стадии и поглотила три четверти глаза.

Ретинобластома обычно развивается в одном гене во время развития глаза и чаще всего поражает детей в возрасте до пяти лет.

Наиболее частым симптомом такого вида онкологии является белое свечение или отблеск в центре зрачка. Среди других признаков также может быть косоглазие, изменение цвета радужки и отек вокруг глаза.

В глазу Эви видно белое пятно на зрачке (фото: dailymail.co.uk)

"До того, как Эви поставили диагноз, мы думали, что возможно мы ошибаемся, что это может быть доброкачественным или просто катарактой", - рассказывает мама девочки.

Эви прошла через шесть изнурительных внутриартериальных химиотерапий, которая доставляется непосредственно в пораженный глаз.

Другим вариантом лечения является удаление глаза. К тому же сама операция опасна из-за того, что раковые клетки могут попасть в мозг. Потому родители решили не делать этого.

В настоящее время состояние девочки улучшилось (фото: dailymail.co.uk)

Сейчас у Эви ремиссия, но она каждые шесть недель проходит проверки в Королевской лондонской больнице. Мама говорит, что сейчас их семья в подвешенном состоянии, ведь онкология - бомба замедленного действия.

Но несмотря ни на что Даниэль с мужем пытаются воспринимать каждый день положительно и проживать его с малышкой по полной.