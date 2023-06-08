Розовый рай. В США продают настоящий кукольный дом для людей (фото)

В США появилось объявление о продаже дома, который интерьером напоминает кукольный. Жилье выполнили в белых и розовых оттенках, поэтому он действительно похож на что-то сказочное.

Об этом пишут на сайте о недвижимости Realtor .

Что особенного имеет жилье

Самая первая его уникальная характеристика состоит в том, что дом построили еще в 1870 году. Он принадлежит к остальным 312 викторианским коттеджам на Мартас-Винъярд. Это целая коллекция домов, созданных в качестве летнего отдыха с кемпингами для методистской церкви.

Снаружи дом покрашен в цвет розовой жевательной резинки, поэтому в узких кругах агентов по недвижимости его так и называют "розовым домом".

Фото: realtor.com

"Все, кто там жим, любят его. Я думаю, что розовый цвет действительно выделяет его. Его покрасили в разные цвета розового после Великой депрессии", - говорит агент по листингу Кайл Нейер.

Обычно коттеджи - это недвижимость только на лето, но в этом доме можно жить круглый год, уверяют эксперты.

Сразу за гостиной расположена очаровательная обеденная зона с готической дверью. Кстати, обратите внимание, что на всех дверях есть узоры из древесины.

Фото: realtor.com

Интересно, что внутри дома преобладает белый цвет, а вот розовый превалирует в предметах интерьера.

Сейчас дом выставили на продажу и его цена составляет 875 000 долларов.

Фото: realtor.com