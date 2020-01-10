В цьому році в Україні народятся унікальні діти: як їх запишуть у свідоцтві

Новий 2020 рік металевого Щура - високосний, а це значить, що в лютому 29 днів, а не 28. Як же бути тим людям, які народяться в цей день. Яку дату народження запишуть їм у паспорті та у свідоцтві про народження. Це питання хвилює всіх мам, у яких народження дитини припадає на кінець лютого.

В СРСР дозволяли матері дитини записати малюкові будь-яку дату народження, деякі батьки спеціально вказували датою народження державні свята. Також в радянський час батькам малюків, які народилися 29 лютого, надавався вибір. У свідоцтві можна було вказати як цей день, так і сусідні дати - 28 лютого і 1 березня - день народження "був" щороку, а не раз в чотири роки.

Зараз же все змінилося. Як повідомляє "Країна", медики вказують в документах дату народження малюка і вона переноситься в свідоцтво про народження. Про це виданню повідомили у Рагсах. Судячи з усього, діти, народжені в цю дату святкуватимуть день народження раз на чотири роки.