По рівній дорозі і без почуття подвигу: блогер проінспектував відремонтовану трасу Кривий Ріг - Миколаїв

Якщо раніше, виїжджаючи кудись українськими дорогами, не було впевненості - чи доїдеш, то тепер по відремонтованих трасах можна пересуватися швидко і без почуття подвигу. Про це у відеоблозі розповів журналіст Рауль Чілачава, який перевірив якість ремонту на трасі Кривий Ріг - Миколаїв.

Чілачава веде проект "Найгірші дороги України. Аудит "Великого будівництва". Рік тому він проїхав по тій самій трасі і тепер порівняв, що змінилося після ремонту.

"Минулого разу ми проїхали її за 5 годин. Та дорога нагадувала треш і чад, де без пікапа або якогось суперпідготовленого автомобіля робити було нічого, але при цьому з'являлися навіть легкові автомобілі. І ми там побачили багато цікавих лайфхаків від українських автолюбителів", - згадує блогер.

У деяких особливо розбитих місцях старої траси автомобілі, і навіть фури, згортали на ґрунтову дорогу. Тепер такого немає, а ті ж 163 км можна проїхати у два рази швидше.

Він зазначив, що де-не-де на трасі ще не нанесена розмітка. Не скрізь ще є відбійники і ливневки, а під Миколаєвом тривають ремонтні роботи.

"Але асфальтове покриття вже на дуже хорошому рівні. Навіть не віриться, що рік тому ми скакали тут на пікапі, як сайгаки", - коментує він.

"Дорогу таки побудували", - підсумовує Чілачава.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про нові правила, за яким у 2020 році "Укравтодор" будував і ремонтував дороги у рамках програми "Велике будівництво". За рік встигли зробити рекордні для країни 4 000 км.