У Рівному жінка народила вже 19-ту дитину: "намагаємося виконувати заповідь Божу"

45-річна Світлана Ковалевич з села Глинне Рокитнівського району стала мамою у 19 раз. Малюк з'явився на світ в день народження свого батька Петра. Тато був присутній на пологах. Вага новонародженого - 3900, а зріст - 62 см.

Пологи у Світлани були природні, як і всі попередні. Народивши 19 малюка, Світлана встановила справжній рекорд - тепер вона сама багатодітна мама.

"Я і малюк відчуваємо себе добре. Сина назвали Назаром. Ім'я придумали заздалегідь - УЗД ще на 28 тижні показало, що буде хлопчик. Я вже досвідчена мама, добре знаю свій організм. Можна сказати, що вагітність – для мене звичайна справа", - розповіла Світлана.

Вона зізналася, що виносити малюка в 45 років сильно відрізняється від вагітності в 18 років.

"Звичайно, виносити першу дитину в 18 років і 19-го в 44 роки (я народила Назара за кілька днів до 45-річчя) – дві великі різниці. Мені вже важко, я швидше втомлююся", - зазначила багатодітна мама.

Всього у Світлани та Петра 19 дітей. Найстаршого вона народила в 18 років, зараз йому вже 27. Як зізналася Світлана Ковалевич, вони з чоловіком намагаються шанувати заповіді Божі. Вони обидва виховувалися в багатодітних сім'ях.

"Ми з чоловіком намагаємося виконувати заповідь Божу. І я, і Петро, виросли у великих сім'ях. У моїй родині нас було вісім, а у матері чоловіка – 15 дітей. У кожного з нас тепер велика рідня. Виходить, що зараз у матері мого чоловіка вже 98 онуків. До речі, у чотирьох наших старших дітей вже теж є діти. Тому, у мене не тільки 19 дітей, а вже і 13 онуків", - розповіла Ковалевич.

Вона зазначила, що у дітей немає ревнощів або заздрості один до одного. Вони з нетерпінням чекали появи в будинку ще одного малюка. Старші дівчатка допомагають мамі по господарству, оскільки в сім'ї є і корови, і свині, і кури. Сім'я живе коштом свого господарства.

Як зізнається Світлана Ковалевич, вони з чоловіком не виключають появи на світ і 20-ї дитини.