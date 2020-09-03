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Під Рівним з річки підняли човен ручної роботи вагою 3 тонни: фото та відео

Автор: Світлана Мащенко

Старовинний човен-довбанку підняли з дна річки в Рівненській області

У Рівненській області волонтери підняли з дна річки стародавній човен-довбанку, довжиною 10 метрів і вагою 3 тонни. Унікальний артефакт не менше ста років пролежав на дні річки Случ у Березнівському районі.

Знімками робіт і самої знахідки поділився у Facebook активіст Юрій Ойцюсь, керівник клубу історичної реконструкції "Оствиця".

"З глибини століть. Стародавній човен-довбанку дістали сьогодні з річки Случ біля Березного", - підписав кадри чоловік.

З дна річки Случ підняли старовинний човен (фото: facebook.com/Oytcus)

Зазначимо, що такі плавзасоби робили руками понад сто років тому з цільного дерева.

Діставали десятиметровий човен волонтери та рятувальники. Цьому посприяли в ОДА і обласному управлінні ДСНС.

У Рівненській області волонтери дістають човен (фото: facebook.com/Oytcus)

Спочатку судно досліджували у воді, а потім волонтери посеред річки утворили яму, з якої спеціальною помпою викачали воду. Далі працювали над тим, щоб викопати з піску човен-довбанку.

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За словами археологів, через значні уламки човна, важко встановити її точний вік. Але радіовуглецевий аналіз дозволить це зробити.

Волонтери дістають човен з дна річки (відео: facebook.com/Oytcus)

Раніше ми писали, що археологи виявили стародавнє місто, яке згадується в Біблії.

Також повідомлялося, що вчені зробили гучну заяву про Стоунхендж.

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