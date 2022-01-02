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У Рівному п'яний водій на очах у "копів" збив на смерть військового і втік: винуватця спіймали

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Рівне, Неділя 02 січня 2022 18:36
У Рівному п'яний водій на очах у "копів" збив на смерть військового і втік: винуватця спіймали Фото: у Рівному сталася смертельна ДТП (rv.npu.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Рівному п'яний водій легковика Audi збив людину на дорозі, і після ДТП втік, але згодом його знайшли правоохоронці та затримали. Постраждалий пішохід внаслідок отриманих травм помер у лікарні.

Про це 2 січня передали в прес-службі поліції Рівненської області.

Трагічна аварія сталася цієї ночі на вулиці Соборній на очах у патрульних.

Зазначається, що автомобіль їхав на великій швидкості та збив чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому місці. Водій після наїзду на людину не зупинився і помчав далі.

"Поліцейські негайно викликали "швидку" для потерпілого, а орієнтування про автомобіль передали всім патрулям. На місце ДТП прибув ще один екіпаж, і патрульні почали переслідування втікача", - йдеться в публікації.

Пізніше машину Audi з механічними пошкодженнями виявили на вулиці Дорошенка. Водій і пасажир легковика поводилися агресивно, тому на них довелося надіти наручники.

Як виявилося, водій - 24-річний житель села Бармаки під Рівним - був п'яний. Драгер при перевірці показав 2,10 проміле алкоголю.

У Рівному п'яний водій на очах у &quot;копів&quot; збив на смерть військового і втік: винуватця спіймалиУ Рівному п'яний водій на очах у &quot;копів&quot; збив на смерть військового і втік: винуватця спіймали

П'яний водій влаштував смертельну ДТП у Рівному (фото: rv.npu.gov.ua)

Винуватця ДТП затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Відомості про факт - п'яне водіння, що спричинило смерть потерпілого - слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу.

Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортом до 10 років.

У Рівному п'яний водій на очах у &quot;копів&quot; збив на смерть військового і втік: винуватця спіймали

Водій, який збив людину в Рівному, був затриманий (фото: rv.npu.gov.ua)

За даними "Суспільне", водій при собі мав посвідчення помічника-консультанта на громадських засадах депутата обласної ради минулого скликання.

У Рівному п'яний водій на очах у &quot;копів&quot; збив на смерть військового і втік: винуватця спіймали

Винуватець смертельної ДТП був п'яний (фото: rv.npu.gov.ua)

Як розповіла прес-офіцер Нацполіції Рівненської області Катерина Загурська, у постраждалого чоловіка при собі не було документів.

"Незважаючи на вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя потерпілому в ДТП не вдалося - від отриманих травм він помер у лікарні", - розповіли правоохоронці.

Також повідомляється, що особа загиблого пізніше була встановлена - це 27-річний військовослужбовець у відпустці, житель Костополя.

У Рівному п'яний водій на очах у &quot;копів&quot; збив на смерть військового і втік: винуватця спіймали

Постраждалого в ДТП пішохода намагалися врятувати в лікарні Рівного (фото: rv.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що у Києві п'яний водій BMW збив дитину на пішохідному переході і навіть не зупинився.

Нагадаємо, 2 січня у Луцьку в реанімації померла одна з постраждалих у резонансній ДТП, яка сталася у грудні за участю 16-річного водія.

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