ДТП у Луцьку з неповнолітнім: одна з постраждалих померла в реанімації

У Луцьку, 12 грудня, сталося резонансне ДТП за участі неповнолітнього водія . Одна з постраждалих померла в реанімації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Волинські Новини" .

За словами завідувача реанімаційного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Павла Гащишина, 39-річна Олена, яку 12 грудня збив неповнолітній водій, померла сьогодні близько о 7 годині ранку.

У жінки залишилися двоє неповнолітніх дітей.

Подробиці ДТП 12 грудня:

Тікаючи від патрульних й ігноруючи їх вимоги, неповнолітній водій Renault Megane промчав на "червоне" світло та збив людей, які у той момент переходили дорогу на пішохідному переході.

Після зіткнення, водій й ще двоє пасажирів намагалися втекти з місця подій, однак їх затримали поліцейські та очевидці аварії.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей. 39-річну жінку й її 5-річного сина було госпіталізовано до обласної лікарні.