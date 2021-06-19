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Під Рівним батько дев'ятьох дітей провалився в яму від бобрів, і його задушив кінь

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Рівненська область, Субота 19 червня 2021 15:16
Під Рівним батько дев'ятьох дітей провалився в яму від бобрів, і його задушив кінь Фото: під Рівним через коня загинув чоловік (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Під Рівним стався трагічний випадок, при якому через тварину загинув чоловік - кінь впав на людину і сильно травмував, і житель села Сварині Сарненського району помер від удушення.

Про це передали в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги на сторінці в Facebook.

Зазначається, що загиблий був багатодітним батьком - у чоловіка 1978 року народження було дев'ять дітей.

НП сталася вчора ввечері біля річки на околиці села.

Як з'ясувалося, чоловік пішов на пасовище за конем, а коли повертався, то біля води провалився в дірку в землі, зроблену бобрами.

І після цього на людину впав кінь, придавивши та перекривши доступ повітря.

На допомогу кинулися люди, які спочатку дістали коня, а потім і чоловіка. Він вже був без ознак життя.

Медики бригади Антонівського пункту постійного базування центру ЕМП і МК, які прибули на місце події, тільки діагностували біологічну смерть.

Раніше повідомлялося, що в 2018-му під Львовом коні злякалися авто на дорозі і перевернули віз з людьми - тоді в результаті інциденту загинула людина, ще двоє були травмовані.

Також ми писали про те, що перед цим у Золочеві в лікарні загинув чоловік, якому сусідський кінь завдав сильних ударів і травмував, що закінчилося смертю людини.

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