У Рівному кондуктор вигнала з тролейбуса дитину в -20: ніхто не заступився

У Рівному кондуктор вигнала на мороз дитину (колаж РБК-Україна)

В Рівному кондуктор громадського транспорту вигнала дитину на мороз -20 через те, що вона дала їй надірвану купюру. Інцидент стався в тролейбусі №9. У 13-річної дівчинки сів телефон, але кондуктор вимагала дитину оплатити проїзд через додаток Приват 24.

Про це повідомляє видання "Рівне онлайн".

Пасажири тролейбуса ніяк не відреагували на цю конфліктну ситуацію і не допомогли дівчинці. Відзначимо, що о 16:30 за вікном температура повітря була близько - 20. Як розповіла мама дитини, її донька пройшла пішки кілька зупинок.

Батько дівчинки вирішив ввечері під'їхати на кінцеву троллейбусу, щоб запитати кондуктора, чому вона поводить себе таким чином.

"Я хотіла сфотографувати її бейджик, щоб знати на кого писати заяву, вона накинулася на мене і почала бити, тоді чоловік викликав поліцію. Правоохоронці приїхали, розповіли, як написати заяву і куди звернутися", - описала ситуацію мама дівчинки.

Зараз батько і мати дитини написали скаргу на поведінку кондуктора у відповідні органи.

Як ми раніше писали, в Борисполі водій маршрутки не захотів везти ветерана війни на Донбасі і нахамив пасажирці, яка заступилася за бійця.

Також ми повідомляли, що в Україні хочуть змінити правила роботи громадського транспорту. В першу чергу хочуть зайнятися маршрутками, які багато хто вже називають пекельними.