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У Рівному цьогоріч відкриють сучасний дитсадок у формі бджолиних стільників: фото

Автор: Styler

Створення дитячого садка у Рівному на 220 місць, яке проходить у рамках програми президента "Велике будівництво", планується завершити вже в цьому році.

Фотографіями садка поділився у Facebook Юрій Голик.

Особливістю проєкту є його форма - вона нагадує бджолині стільники. Голик розповів, що подібні дитячі сади раніше були створені в населених пунктах Дніпропетровщини. "Наприклад, садки на 115 місць в формі стільників у Підгородньому, Романкові й Іларіонові", - написав він.

Оригінальна форма садка дозволяє зробити внутрішні приміщення просторими і світлими - великі вікна забезпечують максимальний доступ до природного освітлення. Крім того, відкривається можливість перетворити простір у центрі будівлі на внутрішній двір.

"Пора закінчувати з будівництвом типових сірих казематів у вигляді садків, придатних швидше до гри в Quake і Doom, а не до перебування у них дітей", - зазначив Голик.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів, що протягом 2021 року мають бути побудовані і відремонтовані 95 шкіл, 70 дитячих садків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень у лікарнях.

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детский садВелике будівництво