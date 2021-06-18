У Рівному цьогоріч відкриють сучасний дитсадок у формі бджолиних стільників: фото

Особливістю проєкту є його форма - вона нагадує бджолині стільники. Голик розповів, що подібні дитячі сади раніше були створені в населених пунктах Дніпропетровщини. "Наприклад, садки на 115 місць в формі стільників у Підгородньому, Романкові й Іларіонові", - написав він.

Оригінальна форма садка дозволяє зробити внутрішні приміщення просторими і світлими - великі вікна забезпечують максимальний доступ до природного освітлення. Крім того, відкривається можливість перетворити простір у центрі будівлі на внутрішній двір.

"Пора закінчувати з будівництвом типових сірих казематів у вигляді садків, придатних швидше до гри в Quake і Doom, а не до перебування у них дітей", - зазначив Голик.