У Рівному цьогоріч відкриють сучасний дитсадок у формі бджолиних стільників: фото

Створення дитячого садка у Рівному на 220 місць, яке проходить у рамках програми президента "Велике будівництво", планується завершити вже в цьому році.
Фотографіями садка поділився у Facebook Юрій Голик.
Особливістю проєкту є його форма - вона нагадує бджолині стільники. Голик розповів, що подібні дитячі сади раніше були створені в населених пунктах Дніпропетровщини. "Наприклад, садки на 115 місць в формі стільників у Підгородньому, Романкові й Іларіонові", - написав він.
Оригінальна форма садка дозволяє зробити внутрішні приміщення просторими і світлими - великі вікна забезпечують максимальний доступ до природного освітлення. Крім того, відкривається можливість перетворити простір у центрі будівлі на внутрішній двір.
"Пора закінчувати з будівництвом типових сірих казематів у вигляді садків, придатних швидше до гри в Quake і Doom, а не до перебування у них дітей", - зазначив Голик.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів, що протягом 2021 року мають бути побудовані і відремонтовані 95 шкіл, 70 дитячих садків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень у лікарнях.