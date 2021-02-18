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Під Рівним вдома померла жінка: через сніг до неї не доїхали медики

Новость на русском → Четвер 18 лютого 2021 10:15
Під Рівним вдома померла жінка: через сніг до неї не доїхали медики У селі Рівненської області померла жінка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В селі Рівненської області вдома померла 56-річна жінка. Медики не змогли приїхати до неї через засніжену дорогу.

Про це трагічний випадок розповіли в сюжеті ТСН.

Весь тиждень жителі села Гориньград недалеко від Чопа були відрізаними від усього світу. До них не доїжджав транспорт, діти не ходили в школу, а хліб в магазини не довозили.

56-річній Тамарі стало погано напередодні. Жила жінка на хуторі, тому в село її везли на возі. А ось із села вивезти хвору не змогли. Швидка допомога не змогла туди доїхати. Навіть після смерті тіло жінки не могли відправити на розтин.

В обладміністрації запевняють, що працюють цілодобово, але дороги розчищають по черзі.

"На жаль техніка, навіть незважаючи на те, що вона потужна і важка, впоратися з заметами не змогла. Будемо підключати військових для того, щоб вирішити це питання", — розповіла керівник дорожнього управління Рівненської ОДА Зоряна Попова.

Відзначимо, що зараз у Рівненській області залишаються повністю або частково заблокованими ще десятки сіл.

Як ми раніше писали, під Житомиром медики не змогли дістатись до хворої дівчини, в лікарню її везли на возі.

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