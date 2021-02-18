Под Ровно дома умерла женщина: из-за снега к ней не доехали медики
В селе Ровенской области дома умерла 56-летняя женщина. Медики не смогли приехать к ней из-за заснеженной дороги.
Об этом трагическом случае рассказали в сюжете ТСН.
Всю неделю жители села Горыньград недалеко от Чопа были отрезанными от всего мира. К ним не доезжал транспорт, дети не ходили в школу, а хлеб в магазины не довозили.
56-летней Тамаре стало плохо накануне. Жила женщина на хуторе, поэтому в село ее везли на телеге. А вот из села вывезти больную не смогли. Скорая помощь не смогла туда доехать. Даже после смерти женщины тело не могли отправить на вскрытие.
В обладминистрации уверяют, что работают круглосуточно, но дороги расчищают по очереди.
"К сожалению техника, даже несмотря на то, что она мощная и тяжелая, справиться с заносами не смогла. Будем подключать военных для того, чтобы решить этот вопрос", — рассказала руководитель дорожного управления Ровенской ОГА Зоряна Попова.
Отметим, что сейчас в Ровенской области остаются полностью или частично заблокированными еще десятки сел.
Как мы ранее писали, под Житомиром медики не смогли добраться к больной девушке, в больницу ее везли на телеге.