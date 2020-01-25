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Під Рівним 13-річна школярка завагітніла від вітчима: моторошні деталі

STYLERПодії    25.01.2020 - 13:55
Під Рівним 13-річна школярка завагітніла від вітчима: моторошні деталі
13-річна дівчинка завагітніла від вітчима у Рівненській області (фото: quotemaster.org)

У Рівненській області вітчим неодноразово ґвалтував свою пасербицю

13-річна дівчинка завагітніла після того, як її зґвалтував вітчим. Страшний інцидент стався у Рівненській області. "Чоловік" свою провину не заперечує, а насильство він чинив неодноразово. Інцидент стався в селі Стеблівка Здолбунівського району.

Семикласниця Софія виховується в багатодітній родині - у будинку живе восьмеро дітей від двох різних батьків. Про те, що з дівчинкою діється недобре, першими запідозрила не мати, а педагоги в інтернаті, де навчається дитина.

Все розкрилося, коли Софія стала носити одяг великих розмірів і помітно погладшала. Дівчинка не зізнавалася мамі, а про те, що робить з нею вітчим, вона написала у записці. За словами школярки, вітчим неодноразово вступав з нею в статевий зв'язок.

Сусіди про 36-річного ґвалтівника кажуть, що він ніде не працював, зловживав алкоголем, а над своєю сім'єю знущався - особливо діставалося нерідним дітям. Крім того він має кримінальне минуле, пише ресурс "РадіоТрек".

Під час суду зловмисник свою вину визнав, а обличчя приховав. Педофіл так і не зміг пояснити свої дії.

13-річна дівчинка завагітніла від вітчима у Рівненській області (відео: YouTube/Радіо Трек)

Варто відзначити, що подібні випадки, на жаль, не рідкість в Україні. У жовтні 2019-го стало відомо про вагітність 13-річної школярки з Миколаївської області, яку зґвалтував вітчим.

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