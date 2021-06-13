Роутер для дачі або заміського будинку: як забезпечити Wi-Fi на всій ділянці

Як вибрати роутер

У місті проблем з доступом зазвичай немає, але за містом це проблема – кабель за місто зазвичай не тягнуть, а супутник – занадто дорого. Але є нюанси, які допоможуть знайти відповідний апарат.

Тип підключення. Найоптимальніший варіант для заміської місцевості, де немає благ цивілізації – роутер з підтримкою 3 G/4 G і відповідно – слотом для SIM-карти. Така конструкція підвищує мобільність пристрою, його можна возити за собою. Однак не всі такі апарати можуть дати необхідну швидкість і стабільність з'єднання. Також потрібно враховувати тарифи мобільного оператора і зону покриття мережі.

Якщо до ділянки протягнуто оптоволокно, то краще використовувати саме його. Зараз вже у багатьох віддалених селищах є широкосмуговий зв'язок. Але підсумкова швидкість буде залежати від обраного тарифу, провайдера і можливостей мережевої карти.

Стандарт. Швидкість обміну даними залежить не тільки від провайдера – велику роль відіграють стандарти Wi-Fi. Найактуальніші-802.11 ах (Wi-Fi 6). Він зможе забезпечити швидкість передачі даних до 11 Гбіт/с.однак роутер з Wi-Fi 6 зараз не так часто доступні у продажу. Крім того, для виходу на такі швидкості обладнання не так багато – тільки флагманські смартфони та ноутбуки. Тому для дачі підійдуть більш прості варіанти, з підтримкою минулих стандартів: 802.11 n - до 600 Мбіт/с і 802.11 ac – до 6, 77 Гбіт/с.

Всі протоколи мають зворотну сумісність, тобто ці роутери можуть роздати інтернет навіть старому ноутбуку, який підтримує 802.11 g.

Якщо хочете апарат з прицілом на майбутнє, то беріть маршрутизатор з Wi-Fi 6.

Частота діапазону. На швидкість також впливає частотний діапазон і багато роутери працюють на популярній частоті 2,4 ГГц. Тому в багатоквартирних будинках вони можуть заважати один одному, і користувачі часто стикаються зі зниженням швидкості та обривами з'єднання.

На дачі такої проблеми не виникне, але за умови, що у вас не будуть часто збиратися великі компанії гостей і все при цьому будуть висіти в мережі.

Дводіапазонні роутери використовують більш вільну частоту 5 ГГц. Такий апарат підійде для будинку, де живе багато людей і всім потрібен Інтернет для роботи або розваг. Однак сигнал 5 ГГц відрізняється більш високою чутливістю – стіни та перекриття знижують його радіус дії. З цим можна боротися з допомогою установки репітерів, які підтримують потрібну частоту.

Площа ділянки, кількість і тип антен. За містом доступ до Інтернету потрібен не тільки в будинку, але і на ділянці. Тому важливо правильно розрахувати її площа, оскільки різні роутери здатні забезпечити різний радіус дії мережі. Чим більше територія - тим потужніше має бути обладнання.

На сигнал також впливають і антени - вони бувають внутрішніми та зовнішніми. Краще брати роутер з зовнішніми антенами - їх можна при необхідності замінити більш потужними. Важлива і кількість - чим більше, тим краще поширюється сигнал. І добре, якщо їх можна направити в різні сторони. Але враховуйте, що можливості вашого провайдера антени не поліпшать, якщо інтернет спочатку слабкий, то сотня антен не змусить його літати.

Якщо ділянка велика, то на ньому обов'язково будуть "мертві" зони – варто встановити репітери або кілька роутерів з підтримкою Mesh. Це спеціальна система з декількох пристроїв, яка дозволить отримати стабільний сигнал по всій території й ваш гаджет буде просто перемикатися до найближчого роутера. Управляти цією системою нескладно.

Безпечний доступ. Для максимального комфорту варто врахувати ще кілька деталей. Якщо до вас часто приїжджають гості, то варто поставити маршрутизатор з протоколом захищеної настройки з'єднання WPS. Вам не доведеться постійно повідомляти пароль від Wi-Fi всім гостям, а досить буде натиснути кнопку на роутері та відбудеться під'єднання всіх пристроїв.

Автономність. Перебої з електрикою за містом трапляються набагато частіше, тому варто задуматися про покупку роутера з можливістю автономного живлення. них встановлена літій-іонна батарея, яка підтримає роботу роутера до 6 годин без електрики. Також варто придбати ДБЖ, щоб від раптового відключення не постраждали й інші прилади в будинку.

Як встановити роутер на дачі правильно